Керівник виробничого відділу дизайн-студії ZIKZAK Олеся Карнаухова розповіла, як озеленити будинок, а також назвала найпопулярніші рослини, які слід додати до інтер’єру.

Олеся стверджує, що навіть одна маленька рослина в будинку здатна підняти настрій, відволікти від робочих турбот і заспокоїти.

Перш ніж зайнятися озелененням інтер’єру, варто звернути увагу на те, скільки у вас є вільного часу. Адже до кожної рослини потрібен індивідуальний підхід.

– Наприклад, за фіалками потрібен дуже трудомісткий догляд, вони бояться прямих сонячних променів або крапельок роси. Це дуже специфічна рослина, їй потрібно приділяти багато часу та турботи. А заміокулькас завжди матиме презентабельний вигляд і буде насичений зеленню. У нього великі листки, які додадуть затишку в інтер’єр. Тим більше, це не дорога рослина, вона коштує в діапазоні від 200 до 400 гривень, – розповіла Олеся.

Також вона радить звернути увагу на те, чи є у будинку діти, оскільки їх важливо навчити берегти природу.

– Зараз навіть у школах популярно вирощувати мікрогрін. Це абсолютно нескладно, вже через 7 днів у вас буде свіжа зелень, яку ви зможете покласти в улюблений салат, – додала Олеся.

Найпопулярнішими рослинами, які використовують для озеленення інтер’єру, є спатифілум, плющ, фікус, товстянка, герань, сукуленти, орхідея та бамбук.

Крім цього, Олеся розповіла, як оригінально можна розмістити зелень вдома.

– Можна купити скляну вазу. Дуже гарно виглядає вплетене в ґрунт коріння рослин. Також варто додати дрібних каменів. Коли ти сам робиш такий флораріум, це може підняти тобі настрій. Можна використовувати старі вази та переоформити їх під кашпо. Часто використовують старі чайники, роблять з них оригінальні горщики, – підсумувала Олеся.

Фітодизайнер Сергій Севрук додав, що під час вибору рослин для озеленення будинку потрібно звертати увагу на освітлення, вологість повітря у квартирі та місце, в якому ви б хотіли розташувати рослину.

За його словами, не варто заводити рослини дуже зайнятим людям, які 90% часу працюють.

Як виростити мікрозелень вдома

Все більше українців починають цікавитися споживанням та вирощенням мікрозелені. Дехто навіть має вже чималі ферми з різноманітними культурами та вирощує їх у промислових масштабах.

Як виростити мікрозелень вдома – читайте на Фактах ICTV.