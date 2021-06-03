Компанія Tesla може відкрити мережу власних ресторанів. Таку ідею раніше озвучував генеральний директор Ілон Макс та інші керівники компанії. Виробник електромобілів уже подав заявки на реєстрацію торгових марок. Зокрема йдеться про послуги, які стосуються ресторанів, сам обслуговування та обслуговування навинос.

Раніше представники Tesla озвучували ідею створити власну мережу ресторанів на зарядних станціях для електромобілів. Ілон Маск писав у соцмережах про намір створити мережу закладів у стилі ретро. Пізніше компанія дещо реалізувала ідею, запустивши у залах очікування автомати з їжею.

Наразі заявка на реєстрацію торгової марки очікує розгляду, її можуть переглянути до кінця літа.

У травні компанія Tesla заявила, що більше не продаватиме автомобілі за біткоїни. Таке рішення пояснили тим, що спосіб добування цифрових грошей шкодить довкіллю.

Ілон Макс заявив, що продаж буде зупинено, допоки не з’явиться альтернативних джерел енергії для отримання біткоїнів.

Джерело: TechCrunch