3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда. Ідея заснування свята належить польському соціологу Лешеку Сібільському, пізніше ініціативу підтримала Генеральна Асамблея ООН, призначивши святкування на 3 червня. День велосипеда вирішили святкувати через його користь для здоров’я.

Ще одне церковне свято припадає на 3 червня – Рівноапостольного царя Костянтина та його матері цариці Олени. У народі його називають Олениним днем. За давньою традицією, на Олени заведено сіяти льон – щоб був хороший урожай.

Іменини 3 червня

Іменини 3 червня відзначають: Олена, Федір, Кирило, Костянтин, Михайло та Ярослав.

Прикмети на 3 червня

Яка погода на Олени – таку й варто очікувати восени. Якщо на вулиці дощ з грозою – осінь буде вітряною та дощовою.

Цвіте горобина – значить гарно вродить льон.

Туман над лісом – до гарного врожаю грибів восени.

Коники голосно скрекочуть увечері – на гарну погоду.

Жаби квакають – чекай погіршення погоди.

Кує зозуля – до удачі та гарних новин.

Що не можна робити 3 червня

Дівчатам не варто робити зачіски, інакше стан волосся може погіршитися.

Одягати одяг темного кольору – це до сварки з коханою людиною.

Підіймати загублені кимось коштовності.

Свята у червні 2021

Перший місяць літа передбачає чимало важливих дат. У червні відзначають День журналіста, День батька, День молоді та інші цікаві свята.

Дивіться детальний календар свят на червень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.