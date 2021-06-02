День ангела Олени 2021: привітання в листівках для Viber

Жінки з іменем Олена святкують День ангела 3 червня.

Також Олени святкують іменини 28 січня, 19 березня, 8 і 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня та 12 листопада.

Олена – це давнє християнське жіноче ім’я, яке з грецької перекладається як світоч, смолоскип.

Власниці цього імені мають світлу душу і характер, вирізняються особливими поглядами на життя, тендітністю та жіночністю.

Для того, щоб привітати усіх знайомих з таким іменем, Факти ICTV зібрали ніжні вітальні листівки для Viber з Днем ангела Олени.

Церковний календар на червень 2021

У повному церковному календарі на червень 2021 зібрано важливі для православних вірян дати.

Головним святом першого місяця літа вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. Трійця у 2021 році випадає на 20 червня.

За день до цього не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота. У цьому році вона припадає на 19 червня.