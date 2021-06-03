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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Із днем ангела Олени: яскраві листівки й привітання

Із днем ангела Олени: яскраві листівки й привітання

День ангела Олени в 2021 році припадає на 3 червня. У перекладі з грецької ім’я Олена перекладається як сонячний промінь.

Жінки з таким іменем життєрадісні, добрі та веселі, однак розкритися повністю вони можуть лише поруч із близьким людям. Серед негативних рис характеру у Олен – нерішучість та мінливість.

Особливо популярним це ім’я було серед давньоруської знаті. Варто лише згадати образ Олени Прекрасної, який не раз згадувався в різних творах. Заступницею всіх Олен є свята великомучениця Олена, яка, як і її батько, загинула за християнську віру.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Олени в листівках і СМС, щоб ви потішили дорогих вам дівчат і жінок.

СМС-привітання з днем ангела Олени

З днем ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – благословення!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

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Привітання в листівках із днем ангела Олени

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Вознесіння Господнє 2021

Рівно за тиждень, 10 червня, християни східного обряду відзначатимуть Вознесіння Господнє 2021.

Свято щороку випадає на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

У день Вознесіння Господнього в усіх храмах відбуваються урочисті служби, а паломники відвідують гору Елеон, щоб поклонитися каменю, звідки піднявся на небо Ісус Христос.

Фото: Pexels

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