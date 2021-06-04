День ангела – Софії (4 червня): листівки для VIBER і значення імені

4 червня в Україні день ангела відзначає Софія.
Ім’я походить від давньогрецького імені Софіа, що означає мудра, тактовна, співчутлива.
Значення імені та характер Софії
Ім’я Софія є популярним в багатьох країнах Європи, в тому числі й в Україні.
В останні роки воно не є особливо поширеним, хоча у нього досить потужна енергетика.
Крім того, Софія – одне з небагатьох імен, що є одночасно в православній та католицькій культурі.
СМС привітання з Днем ангела
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про наше майбуття́.
Він був колись людиною,як ми із вами,
І серед людей,таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати:сину(дочко) ти моє дитя!
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!