День ангела – Софії (4 червня): листівки для VIBER і значення імені

4 червня в Україні день ангела відзначає Софія.

Ім’я походить від давньогрецького імені Софіа, що означає мудра, тактовна, співчутлива.

Значення імені та характер Софії

Ім’я Софія є популярним в багатьох країнах Європи, в тому числі й в Україні.

В останні роки воно не є особливо поширеним, хоча у нього досить потужна енергетика.

Крім того, Софія – одне з небагатьох імен, що є одночасно в православній та католицькій культурі.

СМС привітання з Днем ангела

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про наше майбуття́.

Він був колись людиною,як ми із вами,

І серед людей,таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати:сину(дочко) ти моє дитя!

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним;

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

Привітання з Днем ангела в листівках для Viber