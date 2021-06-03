Мегаполіси заворожують своєю красою та водночас виснажують. Чудовим способом відпочинку може стати поїздка з Києва на вихідних разом зі своїми близькими.

Перше, з чим асоціюється літо – відпочинок на свіжому повітрі. Найпростіший варіант – виїхати на природу, але іноді хочеться відвідати мальовничі місця та насолодитися красою України.

Факти ICTV підготували добірку маршрутів, куди можна поїхати на вихідні на машині, щоб гарно і безпечно провести час:

Національний парк Межигір’я

Межигір’я розташоване в долині, яка з трьох боків оточена пагорбами. Наразі це природний комплекс площиною 140 га. На території є безліч розваг: зоопарк, мінігольф, оздоровчий комплекс та чотириповерховий клубний дім Хонка.

На території можна замовити екскурсію на електромобілі, подивитися на ретро-автомобілі та диких тварин або влаштувати пікнік із чудовими краєвидами.

Вхід для дорослого коштує – 150 грн, а для дітей – 50 грн.

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Межигір’я розташоване за 22 км від Києва.

Адреса: Вишгородський район, село Нові Петрівці.

Приблизний час у дорозі – 1 год.

Парк Острів Сакури

Приватний парк розташований у селі Володарка. Він був збудований біля річки Рось. Інсталяції та будівлі сконструйовано в східному стилі. На території парку можна споглянути цвітіння дерев сакури, червоні мости й ворота, водоспад і японські альтанки.

В парку можна побачити багато скульптур тварин і скіфські руїни Пантікапею.

Також на території парку розташовані зоопарк та зона відпочинку для дітей. В зоопарку можна побачити оленів, папуг, павичів та живих лебедів.

Вхід для дорослого коштує 50 грн, а для дітей та студентів – 30 грн.

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Острів Сакури розташований за 120 км від Києва.

Адреса: вулиця Лугова, Володарська область.

Приблизний час у дорозі – 2 год.

Коростишівський каньйон

Каньйон розташований у Житомирській області. Чудове місце для активного відпочинку.

З каньйону відкривається надзвичайно красивий краєвид: світло-блакитне озеро, темно-зелені хвойні дерева та скелі. Чудове місце для проведення пікніку або ночівлі в наметах.

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Коростишівський каньйон розташований за 105 км від Києва.

Приблизний час у дорозі – 1 год. 30 хв.

Національний дендрологічний парк Софіївка

Парк Софіївка став популярним туристичним місцем завдяки своїй атмосфері. Він розташований біля річки Кам’янка, де споруджено ряд штучних ставків.

У парку розташовані скульптури давньогрецьких богів, фонтани та екзотичні рослини. Там можна замовити екскурсію та покататися на човнах підземною річкою.

Це чудове місце для романтичних прогулянок і активного відпочинку з сім’єю.

Вартість квитка для дорослих становить 100 грн, а для дітей – 50 грн.

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Парк Софіївка розташований за 200 км від Києва.

Адреса: вулиця Київська 12а.

Приблизний час у дорозі – 2 год. 30 хв.

Парк природи Беремицьке

Парк Беремицьке – унікальне місце, де можна подивитися на тварин у природному середовищі. У парку підтримують ідеї фонду Rewilding Europe щодо необхідності відновлення аборигенних екосистем Європи.

Через це місце пролягають міграційні шляхи багатьох видів птахів, що доповнюються та постійно проживають стійкими популяціями. Там можна побачити лосів, косуль, муфлонів, гайлендів та інших диких тварин.

У парку можна замовити екскурсію, проїхатися на велосипеді, поїздити верхи на коні та насолодитися мальовничими краєвидами.

Працівники парку зазначають, що милуватися тваринами можна тільки зі сторони.

Вхідний квиток для дорослих коштує 50 грн, а для дітей 30 грн.

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Парк природи Беремицьке розташований за 74 км від Києва.

Адреса: вулиця 30 років Перемоги, Чернігівська область.

Приблизний час у дорозі – 1 год. 48 хв.