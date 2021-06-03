4 червня відзначають день ангела Софії. Ім’я походить від давньогрецького імені Софіа, що означає мудра, тактовна, співчутлива.

“Зимова” Софія має строгий характер. Їй чудово підійдуть професії детектива, прокурора, економіста або директора якоїсь компанії.

“Осіння” Софійка прямолінійна. Вона може стати добрим бухгалтером, фармацевтом або лікарем.

“Весняна” Соня відрізняється скрупульозністю та відповідальністю. Вона може побудувати чудову кар’єру нотаріуса, касира, ревізора чи податківця.

“Літня” Сонечка має особливу здатність до співпереживання іншим людям. Вона може стати успішним викладачем та художником.

Також у іменинниці з малих років проявляється талант та схильність до музики, малювання та моди. Вона має прекрасне почуттям гумору, і ніколи не ображається та не звертає уваги на невихованих людей.

Вийшовши заміж, Софа стає люблячою, турботливою дружиною, та неймовірною матір’ю. Для Софії сім’я завжди буде стояти на першому місці.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Софії в яскравих картинках та ніжних СМС. Обирайте та вітайте своїх знайомих з іменинами.

СМС-привітання з днем ангела Софії

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Велична, мудра, прекрасна Софія! Ти наше величезне натхнення, наша радість, краса та гордість! Ми щиро та від душі вітаємо тебе! Будь щаслива, здорова, кохана та красива!

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Мила Софіє, вітаю тебе від щирого серця і бажаю завжди вірити в диво і сподіватися на краще, щиро любити і дарувати радість близьким, солодко мріяти і прагнути до успіху, вічно бути щасливою і коханою!

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Люба Софіє, тебе я вітаю

І всього найкращого тобі бажаю!

Бажаю кохання, гарних подій,

Здійснення задумів, планів і мрій,

Щастя квітучого, злетів найвищих,

Шляхів до мети легких і найближчих!

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Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, Софіє, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

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Чудова і мила Софіє, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю тобі щасливої життєвої атмосфери, опадів радості і веселощів, яскравого успіху і везіння, прекрасних світанків любові і ніжності, красивих бажань і чудової мрії!

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Листівки-привітання з днем ангела Софії

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Церковний календар на червень

У червні 2021 року відзначатимуть головне християнське свято День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. Воно випадає на 20 червня.

За день до цього буде Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих.

Детальний церковний календар на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.