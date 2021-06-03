Незабаром до України прийде довгоочікуване літо. У червні багато наших громадян, неважаючи на карантин, планують відпустку. А допомогти здійснити її можуть додаткові вихідні на честь свят.

Про те, скільки їх у першому місяці літа 2021 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зокрема, у червні українці відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця, а також безліч неофіційних, серед яких день молоді, день журналіста та день друзів.

Свята в червні 2021:

1 червня – День захисту дітей

4 червня – Міжнародний дeнь безневинних дітей – жертв агресії

4 червня – День господарських судів

5 червня – Всесвітній день довкілля

6 червня – День працівників водного господарства

6 червня – День працівників місцевої промисловості

6 червня – День журналіста

8 червня – Всесвітній день океанів

9 червня – Міжнародний день друзів

12 червня – День працівників фондового ринку

13 червня – День працівників легкої промисловості

14 червня – Всесвітній день донора

17 червня – Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою

18 червня – День дільничного інспектора поліції

20 червня – День медичного працівника

20 червня – Трійця

20 червня – День батька

22 червня – День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни в Україні

23 червня – День державної служби України

25 червня – День митної служби України

26 червня – Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту

27 червня – День молоді

28 червня – День Конституції України

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Церковний календар

Із 1 до 30 квітня тривав багатоденний Великий піст. Під час посту не можна було вживати м’ясо та продукти тваринного походження.

Також із 26 квітня до 2 травня 2021 року тривав Страсний тиждень. Це був останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням, більш відомим у народі як Великдень.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.