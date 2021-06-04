Магазин Epic Games Store з 3 до 10 червня включно безкоштовно роздає гру Frostpunk – стратегію з елементами виживання.

До роздачі входить базова версія гри з номінальною вартістю 379 грн. Її можна завантажити за посиланням.

Frostpunk – перша гра в жанрі виживання, створена і випущена авторами гри This War of Mine у квітні 2018 року.

Події у грі розгортаються в альтернативному XIX столітті, де настало глобальне похолодання. Щоб не замерзнути, люди спорудили величезні теплові генератори.

Фото: Epic Games Store