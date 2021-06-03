Патрульна поліція позначила небезпечні ділянки з рекордними кількостями аварій у Києві на карті навігатора Waze.

Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, отримає сповіщення від додатка із проханням бути обережніше.

Заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що за місяць вони планують охопити понад 500 тис. користувачів додатка. Якщо статистика покращиться та кількість ДТП на дорогах зменшиться, то таку функцію Waze розширять на інші міста України.

Список найнебезпечніших ділянок у Києві:

площа Перемоги, 1;

проспект Академіка Глушкова, 13 Б;

проспект Миколи Бажана, 19;

проспект Степана Бандери, 6;

проспект Степана Бандери, 36;

Дарницька площа, 1;

проспект Романа Шухевича, 16;

вулиця Берковецька, 6;

проспект Перемоги, 123;

проспект Леся Курбаса, 19 А.

Відеофіксація на дорогах України

За рік роботи камер відеофіксації в Україні кількість правопорушень на дорогах зменшилася у вісім разів. Наразі в нашій країні встановлено 130 стаціонарних камер, до кінця 2021 року їхню кількість планують збільшити до 400.

Майже 90% всіх штрафів водії сплачують протягом 10 днів.