4 червня щороку відзначають День старої діви, а також Національний день коньяку та сиру в США.

Які ще свята, а також прикмети та заборони є у цей день – дізнайтесь на Фактах ICTV.

Яке свято 4 червня

На п’ятницю, 4 червня, випадає Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

Цей пам’ятний день є своєрідним протестом проти насильства і війни, внаслідок чого безліч дітей у всьому світі гине.

Генеральна асамблея ООН заснувала такий день 19 серпня 1982 року для того, щоб людство не забувало про те, що під час війни гинуть не тільки військові та цивільні дорослі, а й діти.

Також 4 червня відзначають Всесвітній день боротьби з карієсом.

Заснували таке свято у 2013 році з ініціативи стоматологів. На сьогодні карієс найпоширеніше захворювання на планеті, яке вражає емаль і дентин зуба.

За даними ВООЗ у світі карієс зустрічається у 60-90% дітей і майже у 100% дорослих людей.

Іменини 4 червня

У п’ятницю відзначають день ангела – Данило, Макар, Михайло, Павло, Федір та Софія.

Прикмети на 4 червня

якщо зранку є сильний туман і рясні роси, то влітку буде хороший врожай;

якщо вдень птахи весело та дзвінко цвірінькають – це до сонячної погоди;

якщо ввечері голосно квакають жаби – то буде сильний вітер;

якщо у п’ятницю з’явиться велика кількість ґедзів і павуків, то вдасться зібрати хороший урожай огірків.

Що не можна робити 4 червня

позичати речі та гроші;

працювати на городі або в полі;

їсти сирі або недоварені яйця.

Свята у червні 2021

У червні україні отримають додаткові вихідні на честь свят.

Зокрема, у першому місяці літа відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця.

Детальний календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.