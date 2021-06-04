Вже незабаром в Україні розпочинається сезон весіль 2021. Вікна-новини дізналися, як пандемія змінила підхід до організації урочистої події, а також назвали головні тренди.

Молодятам вже набридло чекати закінчення карантину, тому цьогоріч кількість весіль набагато більша. Найпопулярнішими датами для проведення урочистої події є перша субота вересня або останні вихідні серпня.

Фахівці стверджують, що цього сезону у тематиці весіль – мода на природність.

Крім цього, зараз у тренді сукні-трансформери та туфлі з квадратним носком і на стійкому підборі.

Замість фати наречені обирають капелюшок. А найбільшим ексклюзивом сучасних трендів є ікебана з квітів для обох молодят.

Телеведучий Тімур Мірошниченко впевнений, що головне – планувати весілля парою. Цьогоріч він із дружиною Інною вінчатиметься.

– Все взяв на себе чоловік, він у мене спокійний і повністю займався організацією. На мене залишив лише сукню, – зізналася Інна Мірошниченко.

А співачка Наталка Карпа під час організації весілля зробила ставку на незвичайну фотосесію. Вона святкувала урочисту подію у новорічній тематиці.

– Ми влітку робили зиму. У нас було багато білосніжних дерев, дуже багато кришталю, який імітував сніг, – згадує зірка.

Весілля у 2021 році: найсприятливіші дні

Попри карантинні обмеження, шлюб в Україні реєструють у звичайному режимі. Тим більше, 2021 рік за прикметами вважається вдалим для шлюбу.

Календар сприятливих днів для весілля на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.