Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. Трійця у 2021 році випадає на 20 червня.

За день до цього не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих.

Інша назва цього свята – Батьківська субота: цього року вона припадає на 19 червня.

Не менш важливим є Петрів піст або ж Петрівка. Щороку його тривалість змінюється, загалом піст може тривати від восьми до сорока двох днів.

На Петрів піст церква радить вірянам відмовитися від м’ясних і молочних продуктів, а щосереди і щоп’ятниці – від риби. У 2021 році Петрів піст триватиме чотирнадцять днів – з 28 червня до 11 липня.

Перший місяць літа зібрав чимало важливих християнських дат. Детальний православний календар на червень 2021 – далі у матеріалі.

Церковні свята у червні 2021

1 червня – преподобного Корнилія, чудотворця Комельского, Благовірного великого князя Димитрія Донського

2 червня – мучеників Фалалея, Олександра і Астерія

3 червня – Рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, пам’яті Володимирської ікони Божої Матері

4 червня – Пам’ять II Вселенського Собору, мученика Василіска

5 червня – преподобної Єфросинії, княжни і ігумені Полоцької

6 червня – Неділя шоста після Великодня, зцілення сліпонародженого, Святої блаженної Ксенії Петербурзької

7 червня – Третє Знайдення Голови Іоанна Предтечі

8 червня – апостолів від 70-ти Карпа і Алфея

9 червня – праведника Іоанна Руського

10 червня – Вознесіння Господа Бога Ісуса Христа, преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського

преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського 11 червня – Псково-Печерської ікони Божої Матері Споручниця грішних, святителя Луки сповідника, архієпископа Сімферопольського

12 червня – преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської

13 червня – Неділя сьома після Великодня, Отців I Вселенського Собору

14 червня – праведного Іоанна Кронштадтського

15 червня – Києво-Братської ікони Божої Матері

16 червня – перенесення мощей царевича Димитрія з Углича до Москви

17 червня – святителя Митрофана, 1-го патріарха Константинопольського

18 червня – Ігоревської ікони Божої Матері

19 червня – Троїцька поминальна субота, Пименовської ікони Божої Матері

Пименовської ікони Божої Матері 20 червня – День Святої Трійці, П’ятидесятниця, священномученика Феодота Анкірського

П’ятидесятниця, священномученика Феодота Анкірського 21 червня – День Святого Духа, повна седмиця, піст завершується

22 червня – преподобного Кирила, ігумена Білоєзерського

23 червня – Собор Рязанських Святих, Собор Сибірських святих

24 червня – ікони Божої Матері Споручниця грішних, апостолів Варфоломія і Варнави

25 червня – преподобного Онуфрія Великого

26 червня – мучениці Акилини

27 червня – Неділя перша після П’ятидесятниці, всіх святих, заговіння на Петрів піст

28 червня – початок Петрового посту

29 червня – святителя Тихона, єпископа Амафунтського

30 червня – мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла Перських

Свята у червні 2021

Окрім церковних свят, перший місяць літа має багато інших святкових дат.

У повному календарі свят на червень 2021 позначені День захисту дітей, День журналіста, День донора та багато інших.

22 червня Україна відзначатиме День скорботи тa надання почестей пам’ятi жертв війни.

Цю дату обрали не просто так: саме 22 червня 1941 року Третій Рейх напав на СРСР, розв’язавши довготривалу і жорстоку німецько-радянську війну.