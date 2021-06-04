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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Яке свято 5 червня

Яке свято 5 червня

У суботу, 5 червня, у світі відзначають День повітряних кульок, в Америці – День кетчупу і імбирних пряників, а у Канаді – День здоров’я та фітнесу.

Яке свято 5 червня

У цей день випадає Всесвітній день охорони навколишнього середовища.

Прийнято влаштовувати вуличні мітинги, паради велосипедистів, “зелені” концерти, конкурси творів і плакатів у школах, посадку дерев, а також прибирання території.

Мета – привернення уваги світової громадськості до проблем навколишнього середовища.

Також 5 червня відзначають День бігу та Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством.

Іменини 5 червня

У суботу відзначають день ангела – Данило, Михайло, Дарина, Марія.

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Прикмети на 5 червня

  • якщо вночі будуть заморозки – то ще 40 днів ранок буде холодним;
  • якщо почне цвісти горобина – то буде багатий урожай конопель;
  • якщо багато ґедзів, то літо буде врожайним.

Що не можна робити 5 червня

  • ухвалювати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки;
  • починати нові і серйозні справи;
  • голосно кричати і розмовляти.

Свята у червні 2021

У червні україні отримають додаткові вихідні на честь свят.

Зокрема, у першому місяці літа відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця.

Детальний календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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