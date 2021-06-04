У суботу, 5 червня, у світі відзначають День повітряних кульок, в Америці – День кетчупу і імбирних пряників, а у Канаді – День здоров’я та фітнесу.
Яке свято 5 червня
У цей день випадає Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
Прийнято влаштовувати вуличні мітинги, паради велосипедистів, “зелені” концерти, конкурси творів і плакатів у школах, посадку дерев, а також прибирання території.
Мета – привернення уваги світової громадськості до проблем навколишнього середовища.
Також 5 червня відзначають День бігу та Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством.
Іменини 5 червня
У суботу відзначають день ангела – Данило, Михайло, Дарина, Марія.
Прикмети на 5 червня
- якщо вночі будуть заморозки – то ще 40 днів ранок буде холодним;
- якщо почне цвісти горобина – то буде багатий урожай конопель;
- якщо багато ґедзів, то літо буде врожайним.
Що не можна робити 5 червня
- ухвалювати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки;
- починати нові і серйозні справи;
- голосно кричати і розмовляти.
Свята у червні 2021
У червні україні отримають додаткові вихідні на честь свят.
Зокрема, у першому місяці літа відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України і одне релігійне – Трійця.
Детальний календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.