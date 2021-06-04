День літнього сонцестояння в 2021 році настане 21 червня. Сонце зійде о 4.46, а сховається за небосхил о 21.23. Таким чином триватиме світловий день 16 годин 27 хвилин.

У цей день в північній півкулі Землі почнеться астрономічне літо, а в південній півкулі – астрономічна зима. Однак саме після літнього сонцестояння дні ставатимуть коротшими, а ночі, навпаки, довшими.

Настає літнє сонцестояння тоді, коли нахил осі обертання Землі в напрямку Сонця досягає найменшого значення, а Сонце навпаки – максимально високої позиції.

Вирахувати, коли день літнього сонцестояння, нескладно. Зазвичай у високосні роки літнє сонцестояння настає 20 червня, а в інші роки, як зараз, наприклад, 21 червня.

Із давніх-давен люди вірили, що в цей день розквітають усі сили природи.

Вважалося, що діти, народжені в такий магічно та енергетично сильний день, все життя будуть під захистом Сонця.

Скільки вихідних на Трійцю 2021

Понеділок, 21 червня, в Україні – вихідний день, тому що в неділю, 20 червня, українці відзначатимуть Трійцю.

Перенесення вихідних днів, коли державні свята випадають на суботу чи неділю, регулюється постановою Кабміну.

Детальніше про те, скільки буде вихідних на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.