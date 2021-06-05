Погода на 6 червня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У всіх областях України 6 червня пройде дощ з грозою. Синоптики прогнозують, що опади триватимуть навіть вночі.

Однак температура буде теплою – переважно на території країни вона триматиметься на рівні від +19 до +23 градусів.

6 червня вдень на півдні буде температура від +20 до +24, на сході від +19 до +22, у центрі від +20 до +22, на півночі від +19 до +31, на заході від +21 до +25. У Києві вдень – дощ, температура від +20 до +22.

Вночі на території України майже в усіх областях продовжиться дощ, а температура триматиметься переважно на рівні від +10 до +13.

На півдні вночі температура від +11 до +14, на сході від +11 до +12, у центрі від +12 до +14, на півночі від +11 до +12, на заході від +9 до +12. У Києві вночі також буде дощова погода, температура від +12 до +14.

Погода на літо

Синоптики прогнозують, що погода влітку в Україні буде дуже мінливою. Один день може порадувати спекотною температурою, а в інший може нагрянути вітер з дощами.

З цієї причини синоптики радять українцям стежити за прогнозом погоди, щоб підготуватися до несподіваних кліматичних сюрпризів. Читайте повний прогноз погоди на літо 2021 на сайті Факти ICTV.