У неділю, 6 червня, в Україні представники засобів масової інформації святкують День журналіста.

Із цим професійним святом, що було засновано 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України до Міжнародної федерації, прийнято вітати репортерів, кореспондентів, редакторів та всіх, хто працює в цій сфері діяльності.

6 червня – яке сьогодні свято

Також в Україні відзначають День працівників водного господарства. Фіксованої дати свята, що було засновано у 2003 році, немає, оскільки воно припадає на першу неділю червня. Цього дня прийнято вітати усіх, хто працює над збереженням водних ресурсів, очищенням та відведенням використаної рідини, а також над припиненням руйнівної дії водосховищ та річок.

Крім того, українці святкують День працівників місцевої промисловості, який щорічно відзначається в першу неділю червня. Його було засновано у 2002 році на знак вдячності співробітникам цієї сфери за їхній внесок до розвитку економіки країни.

6 червня за ініціативою департаменту ООН зі зв’язків з громадськістю також було встановлено День російської мови. Дату обрано не випадково, оскільки цього дня народився письменник та поет Олександр Пушкін.

Прикмети на 6 червня

Дощ пішов – буде родючий рік на гриби;

бджоли почали кружляти біля акації – буде дощова погода;

якщо весь день буде дощовим – потрібно чекати на сніжну зиму;

ясна й тепла погода – до доброго врожаю;

багато птахів кружляє в небі – буде гарна погода;

атакують багато комарів – до посухи у липні.

Що не можна робити 6 червня

Не можна вмиватися чистою водою незаміжнім жінкам та дівчатам, які все ще мріють пов’язати себе узами шлюбу;

не можна лаятися та погано думати про оточуючих;

заборонено виконувати важку роботу у домі, влаштовувати велике прання;

не рекомендується переходити дорогу, де щойно перебіг чорний собака.

польові квіти збирати та нести до будинку не можна.

Іменини 6 червня

Цього дня іменини святкують: Федір, Микита, Семен, Степан, Григорій, Іван і Ксенія.