Принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками вдруге

Принц Гаррі та його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл оголосили про народження другої дитини.

Вони вже дали ім’я дочці – Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі – принцеси Діани.

Мама і дівчинка почуваються добре.

Королівські радники закликали герцога та герцогиню Сассекських відмовитися від своїх титулів після останнього “ганебного” інтерв’ю принца Гаррі, в якому він вчергове розкритикував королівську сім’ю.

Придворні королеви Єлизавети II повідомили їй про своє обурення, охарактеризувавши ситуацію як відчуття “розгубленості та зради”.