Журналістика – це не просто професія, а спосіб життя. Саме тому серіали про журналістів – завжди захоплюючі, цікаві та інтригуючи. Вони дозволяють побачити життя працівників медіа зсередини.

Топ-5 серіалів про журналістику – дивіться в добірці на Фактах ICTV.

Зразкові бунтарки (2015)

У серіалі головні героїні – три дівчини, які працюють в редакції нью-йоркського тижневика News of the Week. Вони постійно борються з дискримінацією з боку чоловіків, проте потрапляють в найнезвичайніші ситуації.

Служба новин (2012)

Історія про один телеканал, який намагається втриматися серед кращих в Нью-Йорку. У центрі сюжету телеведучий, який став вередливим після звільнення всієї його команди. На чолі з новою його колишня дівчина, з якою він повинен працювати.

Час (2011)

Серіал про всесвітньо відомий телеканал BBC, в прямому ефірі якого журналісти намагаються висвітлювати світові події. Всі журналісти віддані роботі, однак їм доводиться слухати правила уряду, і забути про незалежну журналістику.

Гострі предмети (2018)

Серіал за мотивами однойменного роману Гілліан Флінн. Історія розповідає про одну журналістку кримінальної хроніки, яка мріяла про кар’єру в одному з популярних видань. Для того, щоб отримати цю роботу, дівчину відправили на розслідування вбивства.

Мерфі Браун (1988)

Серіал показували протягом 10 років. У центрі сюжету відома журналістка, яка з легкістю справляється навіть з найскладнішими завданнями. У неї є чимала підтримка серед колег, а завдяки своїй харизмі їй з легкістю вдається знайти спільну мову з будь-якою людиною.

10 стереотипів про працівників ЗМІ

Про співробітників ЗМІ як про фахівців будь-якої сфери існує багато стереотипів. Наприклад, що журналісти завжди всі знають і можуть або журналісти не схильні до співпереживання тощо.

Чи так це допоможуть розібратися Факти ICTV, а також розвінчають найпопулярніші упередження про працівників медіаіндустрії – детальніше в нашому матеріалі.