У суспільстві існує багато стереотипів, пов’язаних з роботою журналіста, оскільки не всі розуміють складність та важливість цієї професії.

З нагоди міжнародного Дня журналіста Факти ICTV вирішили розвінчати найпопулярніші міфи та розповісти вам трохи більше про нашу роботу.

Журналісти завжди все знають

Існує думка, що співробітники ЗМІ завжди у центрі подій і в курсі новин. Так, багато журналістів, ледь відкривши очі, лізуть перевіряти новинну стрічку, а у деяких вона відкрита навіть під час сну. Але це не означає, що журналіст завжди все знає.

Працівники медіа можуть робити паузи і відпочивати від новин на вихідних, у відпустці. Крім того, у різних журналістів різні інтереси: спортивні журналісти не поспішають дізнатися про останні зміни цін на нафту, а кореспонденти з одного регіону можуть бути не в курсі, що відбувається на іншому кінці країни.

Журналісти в усьому розбираються

Співробітник медіа може бути фахівцем в одній сфері і знати потроху про інші. Так, журналісти пишуть про все – від законодавчих ініціатив до НС з каналізацією, але це не робить його асом у всьому.

Є журналісти, які пишуть професійно про політику, економіку або спорт. В інших темах вони, як інші люди, будуть розбиратися поверхово.

Журналісти дуже балакучі і люблять спілкуватися

Звісно, журналіста годує його язик і вміння розговорити людину, але серед співробітників медіа також чимало інтровертів, яким легше працювати з текстами, базами даних.

Їм краще збирати інформацію у мережі, а не спілкуватися з іншими людьми.

Журналісти пунктуальні

Це не так, а частіше навпаки. Люди, які в професійній сфері живуть від дедлайну до дедлайну, у повсякденному житті можуть запізнюватися.

Під час роботи з величезним потоком новин деякі теми виходять впритул або із запізненням (якщо немає прив’язки до чіткого часу ефіру або друку газети).

Журналісти – дуже творчі люди

У журналістиці без творчості нікуди: створення тексту, підбір фото та заголовку. Але на деяких етапах це також конвеєр зі створення новин, де багато процесів відточені, чіткі, відбуваються за схемою. Наприклад, написання оперативних новин або робота з джерелами.

Журналісти живуть у суцільний конкуренції

Співробітники медіа женуться за інформацією і намагаються дати новини швидше колег, добути ексклюзив. Конкуренція у цій сфері є, але також є місце і для дружби і взаємовиручки.

Журналісти діляться один з одним контактами, експертами, темами, а іноді і матеріалами.

Журналісти не схильні до співпереживання

Співробітники медіа працюють зі складними темами, кожен день читають про смерті, аварії та інциденти, а іноді виїжджають на місця інцидентів і бачать страшні речі своїми очима.

Це вимагає професійної гарту, і з часом більшість обростає бронею. Але це не робить їх байдужими і не схильними до співпереживання.

Щоб бути журналістом, потрібно вчитися

Журналістом може бути кожен. Для цього необов’язково отримувати профільну освіту. Головне, вміти збирати інформацію і викладати її у вигляді зв’язного тексту.

Багато фахівців інших сфер працюють в журналістиці, а деякі випускники профільних кафедр і факультетів не пропрацювали у професії і дня.

Правильнішою є теза: журналістом треба народитися. Тут не посперечаєшся.

Щоб бути журналістом, потрібно вміти писати

Бажано, але цьому можна навчитися. А ось без навичок збирання інформації та інтересу до новин – нікуди.

Журналісти не знають, що таке рутина

Попри на всю різноманітність, безліч різнопланових новин в журналістиці теж є рутина. Співробітники ЗМІ прив’язані до циклів щорічних свят – від Нового року до 1 вересня, політичні кореспонденти постійно пишуть про роботу Ради, а економічні – щоранку відслідковують курс гривні.

Привітання з Днем журналіста

Свято День журналіста виникло у 1994 році, коли екс-президент країни Леонід Кравчук підписав відповідний указ. Цьогоріч воно припадає на вихідний день – неділю.

Ексклюзивні привітання в картинках до Дня журналіста 2021 – дивіться на Фактах ICTV.