7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Свято покликане привернути увагу людей до проблем харчування. Зокрема, подолання голоду в окремих регіонах Землі, розвитоку у всіх країнах принципу здорового і повноцінного харчування, а також, забезпечення безпеки харчових продуктів для всіх людей.

Іменини: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.

Народні прикмети на 7 червня:

Якщо помітите багато роси зранку, то радійте, бо це до багатого врожаю, зокрема конопель та льону.

Крім того, якщо хочете зберегти здоров’я та красу, то умийтесь росою.

Якщо зачинаєте дитину у цей день, то приготуйтесь до того, що вона виросте ледачою і неповороткою.

Що не можна робити 7 червня:

Не можна рубати дрова.

Не можна думати про погане, сваритися, кричати.

Не радиться відвідувати водойми і ліс.

Церковні свята у червні

У червні 2021 чимало церковних свят, серед який Вознесіння Господнє, Трійця, а також початок Петрового посту. Якщо хочете дізнатися про всі церковні свята у червні – читайте матеріал Фактів ICTV.