7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Свято покликане привернути увагу людей до проблем харчування. Зокрема, подолання голоду в окремих регіонах Землі, розвитоку у всіх країнах принципу здорового і повноцінного харчування, а також, забезпечення безпеки харчових продуктів для всіх людей.
Іменини: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.
Народні прикмети на 7 червня:
- Якщо помітите багато роси зранку, то радійте, бо це до багатого врожаю, зокрема конопель та льону.
- Крім того, якщо хочете зберегти здоров’я та красу, то умийтесь росою.
- Якщо зачинаєте дитину у цей день, то приготуйтесь до того, що вона виросте ледачою і неповороткою.
Що не можна робити 7 червня:
- Не можна рубати дрова.
- Не можна думати про погане, сваритися, кричати.
- Не радиться відвідувати водойми і ліс.
Церковні свята у червні
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