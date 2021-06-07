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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 7 червня

Яке свято 7 червня

7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Свято покликане привернути увагу людей до проблем харчування. Зокрема, подолання голоду в окремих регіонах Землі, розвитоку у всіх країнах принципу здорового і повноцінного харчування, а також, забезпечення безпеки харчових продуктів для всіх людей.

Іменини: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.

Народні прикмети на 7 червня:

  • Якщо помітите багато роси зранку, то радійте, бо це до багатого врожаю, зокрема конопель та льону.
  • Крім того, якщо хочете зберегти здоров’я та красу, то умийтесь росою.
  • Якщо зачинаєте дитину у цей день, то приготуйтесь до того, що вона виросте ледачою і неповороткою.

Що не можна робити 7 червня:

  • Не можна рубати дрова.
  • Не можна думати про погане, сваритися, кричати.
  • Не радиться відвідувати водойми і ліс.

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