Гороскоп на тиждень, з 7 до 13 червня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень із 31 травня до 6 червня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

У четвер, 10 червня, відбудеться сонячне затемнення. До речі, його можна спостерігати і в Україні (о 13.52 – точна фаза), але закриватися буде дуже маленька частина Сонця (близько 5%). Це затемнення завершує річну серію затемнень на осі Близнюки – Стрілець, тому Близнюки, Діви, Стрільці та Риби продовжують перебувати у фокусі уваги. Управитель затемнення – ретроградний Меркурій. Ретроградність піднімає теми з минулого. У кожного свої. Можуть з’являтися партнери з минулого, повторюватися події, згадуватися важливі ідеї. Але головне – це час для виправлення помилок минулого.

Гороскоп для Овнів

Це логічне продовження попереднього тижня. Жваве спілкування, поїздки, багато інформації, яку обов’язково слід перевіряти. Початок тижня – найбільш напружений щодо стосунків із коханими людьми та конфліктів. Важливо взяти під контроль свої емоції, стежити за давно складеним планом і не поспішати з масштабними закупівлями. Вони точно можуть почекати. І взагалі – постарайтеся не приймати рішень щодо вкладень і розпорядження фінансами в найближчі два тижні.

Гороскоп для Тельців

Гроші продовжуємо берегти від шахраїв, злодіїв та активних продавців. Не виключені поломки техніки, але тут вже чомусь запобігти складно. Приймаємо ситуацію такою, якою вона є, ретельно вибираємо майстра для ремонту та з терпінням чекаємо результату. У стосунках з близькими проявляємо тактовність і поблажливість. Вони можуть гримати, обурюватися, конфліктувати, але ви маєте їх заспокоїти і внести мир. Продовжує збільшуватися поле контактів. Серед людей, які зараз з’являються у вашому оточенні, може бути багато корисних і просто цікавих для вас зв’язків.

Гороскоп для Близнюків

Близнюки, тримайтеся! Особливо ті, хто народився з 6 до 14 червня. Сонячне затемнення має розкрити певні болючі точки. Події, які нині відбуваються, будуть повертати вас у минуле. Ви можете дізнатися, що ваші минулі рішення були помилковими. Причому минуле в цьому випадку – це і півроку тому, і дев’ять років, і навіть 19. А рішення можуть стосуватися різних тем, але всі вони якимось чином пов’язані з вашими основами, корінням і принципами. На чому стоїте? Що відстоюєте? Що і хто вас підтримує? Зараз ви можете чітко побачити, на кого можна покластися у вашому оточенні. Але головне – зуміти покластися на себе.

Гороскоп для Раків

У вас триває період копання в собі і пошуку відповідей на запитання – звідки і куди я йду. Водночас ви почуваєтеся цілком гармонійно, цей тиждень добре підходить для того, щоб насолоджуватися життям, зайнятися справами, які приносять вам задоволення, але які ви давно відкладали. Гроші краще особливо не витрачати. У стосунках з партнерами до кінця тижня спадає напруження, і можна розраховувати на доволі спокійний час, проведений разом.

Гороскоп для Левів

Для вас важливою темою буде спілкування у колективі. Якщо ви керуєте групою людей або працюєте з великим колективом, можна очікувати великої кількості пліток, пересудів, які псують атмосферу та робочий настрій. Намагайтеся керувати цією інформацією. Якщо в партнерських стосунках ви довго конфліктуєте, то зараз, і особливо до кінця тижня, напруження може досягти апогею. Проте і сил додасться до вихідних.

Гороскоп для Дів

Сонячне затемнення може підняти важливі теми в кар’єрі, ви можете задуматися про повернення до цілей, які ви ставили раніше і чомусь залишили. Можна спробувати до них повернутися, але не потрібно рубати з плеча та одразу кидати все те, що вже накопичено. Спробуємо, але обережно. Важливо підтримати наявний статус і взагалі ваше місце в суспільстві – це те, з чим ви звіряєте зараз правильність своїх рішень. Якщо місце вас влаштовує, все добре. Якщо через ваше рішення статус змінюється, подумайте тричі, чи хочете ви цього.

Гороскоп для Терезів

Потроху полегшується ситуація на роботі, гармонізується спілкування, стає легше управляти підлеглими та їхніми очікуваннями. Дивіться на репутацію тих, до кого ви звертаєтеся за допомогою або послугою. Також важливо зміцнити свій авторитет. Займатися улюбленою справою досі складно, відволікає рутина і з’ясування стосунків. На вихідних може статися конфлікт через це. Але все минає, мине й це. Бережіть свої нерви і не витрачайте час на те, що їх псує.

Гороскоп для Скорпіонів

Якщо ви зараз вчитеся, то до кінця тижня можете відчути, що навчання не було марним, ви почнете справлятися з багатьма справами швидше та ефективніше. Ймовірно, ви зараз багато роздумуєте про свої можливості та про те, наскільки ви можете ними керувати. Поки що не дуже, але перспектива на майбутнє вимальовується, завдяки аналізу минулих кроків. Будьте обережними з обіцянками – люди зараз можуть вимагати того, що ви не можете їм дати. Не обіцяйте більшого.

Гороскоп для Стрільців

Для вас, як і для Близнюків, цей тиждень може бути поворотним або знаковим. Особливо це стосуватиметься рішень, пов’язаних з особистими стосунками і бізнес-партнерством. З ким я? Навіщо? Це важливі запитання, на які потрібно відповісти. І теж можуть спливати теми з минулого – кінець 2020 року, 2012-2002 роки. Ви можете виявити, що руйнується якась давня ілюзія. Але головне – ви зможете зробити правильні висновки. Може, не одразу, але прислухайтеся та придивіться. Потрібна вам інформація вже поруч.

Гороскоп для Козерогів

У вас потроху налагоджуються стосунки з близькими. В особистих взаєминах теж має відпустити ближче до кінця тижня. Фокус уваги зміщується на фінансові питання. А ось побутові нікуди не подінуться. Також багато уваги потрібно приділяти дому, можливо, ремонту або поліпшенню побутових умов – тільки не купуйте поки що побутову техніку! Виберіть, продумайте – купіть після 22 червня.

Гороскоп для Водоліїв

Вам важливо приділити увагу дітям, провести з ними більше часу, вислухати і зрозуміти їхні потреби. Вони зараз можуть розкрити вам багато важливого не тільки про себе, а й про вас. Якщо дітей у вас немає, то прислухаємося до себе і своїх бажань. Вони зараз дуже яскраво чути, і є велика ймовірність, що це справжні ваші прагнення, а не щось зумовлене соціумом. Під кінець тижня можуть загостритися стосунки з партнерами. Якщо вони для вас цінні, то краще притримати язик за зубами та уважно вислухати їх перш ніж кидатися в бій.

Гороскоп для Риб

Ви можете відчути сонячне затемнення досить сильно, особливо якщо народилися з 25 лютого до 5 березня. Тема у кожного може бути своя, але, ймовірно, основним мотивом буде впевненість у тилу та безпеці. Те, що дає відчуття безпеки, найімовірніше, і є правильним шляхом. Можливо, вам хотілося б більшого, хотілося б вийти із зони комфорту, але якщо ви не відчуваєте, що потягнете, якщо страхи виявляються сильнішими, не треба себе переборювати. А якщо обставини самі складуться так, що із зони комфорту вийти доведеться, отже, час настав – ви впораєтеся.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.