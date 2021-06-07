Коридор затемнень (26 травня – 10 червня 2021) – як впливає на людину

Докладний гороскоп на коридор затемнень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Уже сьогодні розпочинається коридор затемнень (26 травня – 10 червня 2021) – це важливий період, який може вплинути на долю кожного з нас. У ці дні потрібно відповідально поставитися до планування свого майбутнього. Те, що відбувається в цей період, матиме велике значення на багато років вперед.

Як коридор затемнень може вплинути на людину, Фактам ICTV розповіла астролог Марина Скаді.

26 травня о 14.19 за київським часом буде Повне Місячне затемнення, яке і відкриє коридор. Цього дня краще позбутися негативних думок, почати аналізувати і знаходити оптимальні рішення.

Щоб поліпшити своє життя, в Місячне затемнення 26 травня потрібно спробувати змінити ставлення до наявного стану речей, а також позбутися всього застарілого.

Можливо, в цей період вам буде складно зрозуміти свої почуття і емоції, а травна система і психіка перебуватимуть у напруженні. Більше це вплине на жінок і дітей.

Але місячні затемнення – це ідеальний період для того, щоб привабити в своє життя матеріальний добробут, поліпшити здоров’я і відмовитися від шкідливих звичок.

2 червня 2021 року – важлива дата між затемненнями 26 травня і 10 червня, яка потрапляє на період ретроградного Меркурія. Це енергетично сильний день, в який потрібно бути готовим до найбільш непередбачуваних життєвих поворотів.

У цей коридор затемнень необхідно проаналізувати своє життя, отримати певні уроки, зрозуміти і визнати скоєні помилки, внести корективи і сміливо рухатися в напрямку реалізації цілей.

Також складним періодом для всіх стане перша декада червня. Приблизно з 1 до 5 червня буде відчуватися протистояння Марса і ретроградного Плутона. Особливо сильно це проявиться 5 червня о 22.45 за київським часом.

У ці дні варто бути дуже обережним, оскільки аварії, гучні злочини, протести, ескалація військових конфліктів – найімовірніші події першої декади червня.

Також ви можете відчувати душевне напруження і підвищену конфліктність. Це невдалий період для вирішення проблем, розподілу прибутку, шлюбу чи любовних стосунків.

10 червня о 13.42 за київським часом, відбудеться Кільцеве Сонячне затемнення, яке можна охарактеризувати як прояснення.

Цього дня ви можете бути дуже емоційними, тривожними і занепокоєним. Але якщо працювати над собою і намагатися позбутися внутрішніх блоків, у вас з’являться сприятливі можливості для майбутнього. Період Сонячного затемнення ідеально підходить для навчання, отримання інформації та спілкування.

Затемнення 26 травня і 10 червня належать до серії Саросу 5 N, яка сприяє прояву прихованих талантів і здібностей. Загалом серія 5 N сприятлива, але оскільки ретроградний Меркурій і опозиція Плутона з Марсом у цей коридор затемнень вносять напруження, то варто бути готовими до того, що життєві сили можуть перевірятися в екстремальних ситуаціях.

Місячний календар на червень 2021

В основі місячного календаря лежить період зміни фаз Місяця. У червні 2021 року на людину та природу матимуть вплив різні події.

Негативними будуть дні, коли на небі буде молодий, повний Місяць, його перша чи остання чверть. У цей час взаємодія Місяця та Сонця буде особливо посиленою.

Детальний місячний календар на червень 2021, де зазначено сприятливі, нейтральні та негативні дні, дивіться на Фактах ICTV.