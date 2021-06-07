В Україні з'являться нові дорожні знаки

Нові дорожні знаки, що відповідають ДСТУ 4100:2021, з’являться на дорогах України з 1 листопада 2021 року.

Що зміниться відповідно до нових стандартів безпеки у частині Безпеки дорожнього руху:

зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки та сигнали, а також доповнено новими дорожніми знаками;

внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;

будуть введені нові дорожні знаки Автозаправні/Електрозарядні станції, таблички – Місце для зарядки електромобілів, Платна дорога та Кінець платної дороги.

Додано розділ, в якому зазначено, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах. Введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Також з’являться нові дорожні знаки і таблички, які регулюють рух велосипедистів.

Крім усього іншого, змінено знаки індивідуального проектування – шрифт, форма стрілок і введені символи для позначення центру населеного пункту та річки.

Нові дорожні знаки в Україні: коли з’являться і як виглядатимуть / 2 фотографии

Зміни набувають чинності відповідно до наказу ДП УкрНДНЦ від 26.05.2021 № 191 з 1 листопада 2021 року Національний нормативний документ ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування, який розроблений на заміну ДСТУ 4100:2014.

Нові правила видачі номерів на авто

МВС України прийняло наказ від 2 березня 2021 року № 166. Згідно з ним, встановлюються єдині зразки державних номерних знаків і вимоги до них. Нововведення покликані оптимізувати процес видавання номерних знаків та зекономити бюджетні кошти на цій процедурі.

Детальніше про нові правила видачі номерів на авто – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Укравтодор