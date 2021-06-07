Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Яке свято 8 червня

8 червня свято

8 червня 2021 року православні християни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, у народі це свято отримало назву Карпо-корополов.

Наші предки вважали, що зловити у цей день коропа – велика удача, а єпископ, на честь якого назвали це свято, жив у I сторіччі, був учнем та послідовником апостола Павла.

Читайте
Місячний календар 2021 - чого не можна робити та в які дати

Карпо багатьох навернув у православну віру і завжди був вірний християнським традиціям, але деякі люди не хотіли миритися із його вченнями, тож жорстоко вбили єпископа.

Іменини 8 червня святкують: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.

Народні прикмети на 8 червня:

  • Жаби голосно квакають, варто чекати дощів найближчим часом;
  • раки виходять за берег річки – до дощів та непогоди;
  • якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде;
  • якщо на Карпа багато комарів – погода буде гарною;
  • качки пірнають у воду і плескаються в ній дуже активно – буде дощ.

Що не можна робити:

  • Не можна підмітати підлогу і прибирати після заходу сонця.
  • Не варто купляти щось цінне, вирушати в дорогу, ухвалювати важливі рішення.

Церковний календар на червень 2021

У червні цього року православних християн очікують багато великих свят, насамперед це День Святої Трійці та День Святого духа.

Щоб дізнатись, коли святкують ці дати та не пропустити інші важливі події, дивіться календар Фактів ICTV на червень 2021 року.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка