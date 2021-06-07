8 червня 2021 року православні християни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, у народі це свято отримало назву Карпо-корополов.

Наші предки вважали, що зловити у цей день коропа – велика удача, а єпископ, на честь якого назвали це свято, жив у I сторіччі, був учнем та послідовником апостола Павла.

Карпо багатьох навернув у православну віру і завжди був вірний християнським традиціям, але деякі люди не хотіли миритися із його вченнями, тож жорстоко вбили єпископа.

Іменини 8 червня святкують: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.

Народні прикмети на 8 червня:

Жаби голосно квакають, варто чекати дощів найближчим часом;

раки виходять за берег річки – до дощів та непогоди;

якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде;

якщо на Карпа багато комарів – погода буде гарною;

качки пірнають у воду і плескаються в ній дуже активно – буде дощ.

Що не можна робити:

Не можна підмітати підлогу і прибирати після заходу сонця.

Не варто купляти щось цінне, вирушати в дорогу, ухвалювати важливі рішення.

Церковний календар на червень 2021

У червні цього року православних християн очікують багато великих свят, насамперед це День Святої Трійці та День Святого духа.

Щоб дізнатись, коли святкують ці дати та не пропустити інші важливі події, дивіться календар Фактів ICTV на червень 2021 року.