День ангела Олени в 2021 році припадає на 8 червня. У перекладі з грецької ім’я Олена перекладається як сонячний промінь.

Жінки з таким іменем життєрадісні, добрі та веселі, однак розкритися повністю вони можуть лише поруч із близькими людьми. Серед негативних рис характеру у Олен – нерішучість та мінливість.

Олени здатні заворожувати й манити, втім, потребують тепла й ласки. У них є вроджене почуття прекрасного. Вони люблять дізнаватись щось нове й добре запам’ятовують все, що потрапляє до їхнього поля зору.

Факти ICTV підготували найкращі привітання із днем ангела Олени в листівках і СМС, щоб ви потішили дорогих вам дівчат і жінок.

СМС-привітання із днем ангела Олени

З днем ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – благословення!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

Привітання в листівках із днем ангела Олени

Скільки вихідних буде на Трійцю 2021

Свято Трійці в Україні є державним святом. Оскільки випадає воно на неділю, 20 червня, українці згідно з постановою уряду матимуть додатковий вихідний.

Детальніше про те, скільки вихідних буде на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.