День ангела Олени в 2021 році припадає на 8 червня. У перекладі з грецької ім’я Олена перекладається як сонячний промінь.
Жінки з таким іменем життєрадісні, добрі та веселі, однак розкритися повністю вони можуть лише поруч із близькими людьми. Серед негативних рис характеру у Олен – нерішучість та мінливість.
Олени здатні заворожувати й манити, втім, потребують тепла й ласки. У них є вроджене почуття прекрасного. Вони люблять дізнаватись щось нове й добре запам’ятовують все, що потрапляє до їхнього поля зору.
Факти ICTV підготували найкращі привітання із днем ангела Олени в листівках і СМС, щоб ви потішили дорогих вам дівчат і жінок.
СМС-привітання із днем ангела Олени
З днем ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – благословення!
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
***
Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!
Привітання в листівках із днем ангела Олени
Скільки вихідних буде на Трійцю 2021
Свято Трійці в Україні є державним святом. Оскільки випадає воно на неділю, 20 червня, українці згідно з постановою уряду матимуть додатковий вихідний.
Детальніше про те, скільки вихідних буде на Трійцю 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.