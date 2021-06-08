Потенційно небезпечний астероїд 2021 GM4 пролетить 1 липня на мінімальній відстані від Землі – в 12 разів більшій, ніж відстань від Місяця до нашої планети.

Його довжина становить 150 м – це більше, ніж футбольне поле (120 м).

Зараз він пересувається зі швидкістю 6,3 км/с, або 22 680 км/ч.

У NASA запевняють, що цей астероїд не становить загрози для Землі.

14 травня 2021 року повз Землю пролетів трохи менший астероїд – довжиною близько 118 м.

Космічне тіло пересувалося на відстані трохи більшій ніж у 15 разів між Землею і Місяцем.

Астероїд 2015 KJ19 також не становив загрози для планети, проте у випадку падіння такі великі небесні тіла здатні зрівняти з землею маленьке місто.

Джерело: Express