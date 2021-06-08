Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов в Україні.

Насамперед 8 червня синоптики прогнозують грози (1 рівень небезпеки – жовтий).

За даними Укргідрометцентру, також очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській та Сумській областях.

Синоптики закликають українців бути обачними та за можливості пересидіти негоду вдома.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що погода в Україні на цьому тижні буде дощовою, а також очікуються грози. Лише у деякі дні негода може оминути Закарпатську область.

Попри погодні умови, водночас температура повітря буде теплою. Дивіться повний прогноз погоди в Україні на тиждень на сайті Факти ICTV.