У червні 2021 року буде 10 офіційних вихідних днів. Державне та церковне свята подарують українцям два додаткових неробочих дня.
У перший літній місяць буде чотири суботи і чотири неділі, які в Україні традиційно є вихідними днями.
Крім того, неробочими будуть два понеділка – 21 і 28 червня.
20 числа в Україні відзначатимуть День Святої Трійці, він припадає на неділю, через це понеділок, 21 червня, буде вихідним.
Також 28 червня українці традиційно відзначають державне свято – День Конституції України. У 2021 році він припадає на понеділок і буде вихідним днем.
Державні свята в Україні
Згідно з календарем державних свят в Україні на 2021 рік, українці працюватимуть 250 днів.
115 календарних днів будуть вихідними.
Коли будуть вихідні в Україні, – дивіться у матеріалах на Фактах ICTV.