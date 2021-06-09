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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Ваші ілюзії можуть зруйнуватися: гороскоп на кільцеве сонячне затемнення 2021

кольцевое солнечное затмение

Кільцеве сонячне затемнення очікується 10 червня 2021 року. Саме воно завершує літній сезон затемнень. Це період певного підбиття підсумків. Хоча на цьому не закінчуються затемнення на осі Близнюки – Стрілець. Тому представникам цих знаків поки не варто розслаблятися, оскільки останнє затемнення на цій осі очікується 4 грудня 2021 року.

Докладний гороскоп склала астролог Анастасія Коритцева.

Особливості кільцевого сонячного затемнення

У цей час ваше минуле вийде на перший план, бо управителем цього затемнення буде ретроградний Меркурій. Приготуйтеся до того, що будуть спливати теми з минулого, екс-парнери або переживання, які були раніше.

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Також ви можете виявити проблему, яку так і не змогли вирішити за багато років. Тому цей період допоможе закрити це питання.

Сонячне затемнення може стати і поштовхом до чогось нового, до ініціативи, до нових проектів. Хоча все це буде супроводжуватися ретро-відтінками. Щоб приступити до нового – необхідно розібратися зі старим.

Чудовою практикою для цього періоду буде написання біографії. Це не означає, що потрібно сідати за написання книги. Ваше завдання викласти своє минуле у вигляді схеми, хронології або списку. Це те, що допоможе вам у роботі над собою. Це допоможе вам зрозуміти, чи в тому напрямку ви рухаєтеся.

кольцевое солнечное затмение

Крім того, в цей час можуть зруйнуватися ілюзії, які супроводжували вас у житті. Це може бути болісно, ​​але цей час рано чи пізно повинен настати.

Затемнення може звернути вашу увагу на дійсно важливі моменти. Хоча Меркурій може принести багато недостовірної інформації у ваше життя. Будьте готові до маніпуляцій, фейків і заплутаних ситуацій. Важливо критично оцінювати обстановку.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій трапляється три рази на рік. У 2021 році його перший період припав на 30 січня – 21 лютого. Другий — 30 травня – 23 червня. Третій — 27 вересня – 18 жовтня.

Детальніше про те, що таке ретроградний Меркурій та як він впливає на людину – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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