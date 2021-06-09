Кільцеве сонячне затемнення очікується 10 червня 2021 року. Саме воно завершує літній сезон затемнень. Це період певного підбиття підсумків. Хоча на цьому не закінчуються затемнення на осі Близнюки – Стрілець. Тому представникам цих знаків поки не варто розслаблятися, оскільки останнє затемнення на цій осі очікується 4 грудня 2021 року.

Докладний гороскоп склала астролог Анастасія Коритцева.

Особливості кільцевого сонячного затемнення

У цей час ваше минуле вийде на перший план, бо управителем цього затемнення буде ретроградний Меркурій. Приготуйтеся до того, що будуть спливати теми з минулого, екс-парнери або переживання, які були раніше.

Також ви можете виявити проблему, яку так і не змогли вирішити за багато років. Тому цей період допоможе закрити це питання.

Сонячне затемнення може стати і поштовхом до чогось нового, до ініціативи, до нових проектів. Хоча все це буде супроводжуватися ретро-відтінками. Щоб приступити до нового – необхідно розібратися зі старим.

Чудовою практикою для цього періоду буде написання біографії. Це не означає, що потрібно сідати за написання книги. Ваше завдання викласти своє минуле у вигляді схеми, хронології або списку. Це те, що допоможе вам у роботі над собою. Це допоможе вам зрозуміти, чи в тому напрямку ви рухаєтеся.

Крім того, в цей час можуть зруйнуватися ілюзії, які супроводжували вас у житті. Це може бути болісно, ​​але цей час рано чи пізно повинен настати.

Затемнення може звернути вашу увагу на дійсно важливі моменти. Хоча Меркурій може принести багато недостовірної інформації у ваше життя. Будьте готові до маніпуляцій, фейків і заплутаних ситуацій. Важливо критично оцінювати обстановку.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій трапляється три рази на рік. У 2021 році його перший період припав на 30 січня – 21 лютого. Другий — 30 травня – 23 червня. Третій — 27 вересня – 18 жовтня.

Детальніше про те, що таке ретроградний Меркурій та як він впливає на людину – читайте на Фактах ICTV.