9 червня в Україні немає офіційних свят, а у світі відзначається Міжнародний день друзів.
У церковному календарі – цей день пам’яті святої Федори, яка постраждала за свою віру в Христа за часів імператора Діоклетіана.
Прикмети на 9 червня
- Урожай вівса буде хорошим, якщо цвітіння на горобині багате.
- Дощ варто очікувати, якщо за вікном світить сонце, а дятел стукає.
- Дощ віщує також шум у лісі в безвітряну погоду.
- Духота під час сходу сонця – до негоди.
- Нічна роса довго не висихає – до грози.
Що не можна робити 9 червня
- Сон із 8 на 9 червня несе пророкування, яке нікому не можна розповідати.
- Не можна зневажливо ставитися до здоров’я, перенапружуватися на роботі.
- Не бажано сьогодні вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.
Іменини 9 червня
День ангела сьогодні святкують: Іван, Анастасія, Діана та Людмила.
Свята у червні 2021
Перший місяць літа щедрий на державні свята. 20 червня українці святкуватимуть Трійцю, а 28 числа – День Конституції України.
Завдяки їм буде два додаткових вихідних.
Усі свята ми зібрали у календарі на червень 2021 на Фактах ICTV.