Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 9 червня

День дружби

9 червня в Україні немає офіційних свят, а у світі відзначається Міжнародний день друзів.

У церковному календарі – цей день пам’яті святої Федори, яка постраждала за свою віру в Христа за часів імператора Діоклетіана.

Прикмети на 9 червня

  • Урожай вівса буде хорошим, якщо цвітіння на горобині багате.
  • Дощ варто очікувати, якщо за вікном світить сонце, а дятел стукає.
  • Дощ віщує також шум у лісі в безвітряну погоду.
  • Духота під час сходу сонця – до негоди.
  • Нічна роса довго не висихає – до грози.
Читайте
Скільки буде вихідних днів у червні 2021 - дати

Що не можна робити 9 червня

  • Сон із 8 на 9 червня несе пророкування, яке нікому не можна розповідати.
  • Не можна зневажливо ставитися до здоров’я, перенапружуватися на роботі.
  • Не бажано сьогодні вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.

Іменини 9 червня

День ангела сьогодні святкують: Іван, Анастасія, Діана та Людмила.

Свята у червні 2021

Перший місяць літа щедрий на державні свята. 20 червня українці святкуватимуть Трійцю, а 28 числа – День Конституції України.

Завдяки їм буде два додаткових вихідних.

Усі свята ми зібрали у календарі на червень 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка