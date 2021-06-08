9 червня в Україні немає офіційних свят, а у світі відзначається Міжнародний день друзів.

У церковному календарі – цей день пам’яті святої Федори, яка постраждала за свою віру в Христа за часів імператора Діоклетіана.

Прикмети на 9 червня

Урожай вівса буде хорошим, якщо цвітіння на горобині багате.

Дощ варто очікувати, якщо за вікном світить сонце, а дятел стукає.

Дощ віщує також шум у лісі в безвітряну погоду.

Духота під час сходу сонця – до негоди.

Нічна роса довго не висихає – до грози.

Що не можна робити 9 червня

Сон із 8 на 9 червня несе пророкування, яке нікому не можна розповідати.

Не можна зневажливо ставитися до здоров’я, перенапружуватися на роботі.

Не бажано сьогодні вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.

Іменини 9 червня

День ангела сьогодні святкують: Іван, Анастасія, Діана та Людмила.

Свята у червні 2021

Перший місяць літа щедрий на державні свята. 20 червня українці святкуватимуть Трійцю, а 28 числа – День Конституції України.

Завдяки їм буде два додаткових вихідних.

Усі свята ми зібрали у календарі на червень 2021 на Фактах ICTV.