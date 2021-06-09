Міжнародний день друзів – це важливе свято, яке нагадує кожному з нас про цінність щирих взаємостосунків. Безліч фільмів, серіалів та книг присвячені саме емоціям, які нам дарує справжня дружба.

З нагоди свята Факти ICTV підготували добірку фільмів про найкращих друзів.

1 + 1 / Недоторканні

Це фільм про справжню чоловічу дружбу, яка змінила життя головних героїв. В основі сюжету лежить історія аристократа Філіпа, який після нещасного випадку опинився в інвалідному кріслі.

Згодом собі в помічники він наймає колишнього злочинця Дрісса, який наповнює життя Філіпа пригодами та позитивом.

100 речей та нічого зайвого

Комедійний фільм, який розповідає про двох найкращих друзів та партнерів по бізнесу Пауля і Тоні. Після підписання успішної угоди вони уклали парі й відмовилися від усіх своїх речей на 100 днів.

Зрештою суперництво допомогло хлопцям усвідомити, що їхня дружба є важливішою, аніж матеріальні речі.

Друзі: Возз’єднання

Спецвипуск культового серіалу Друзі є обов’язковою стрічкою для перегляду. Новий епізод зможе подарувати вам нотку ностальгії та душевного тепла, оскільки на екрани знову повернулася компанія шести найкращих друзів.

Головні герої серіалу згадали, як проходили зйомки, а також розповіли про найяскравіші моменти життя за 10 років. Спецвипуск знімали у знаменитій квартирі Моніки, де друзі часто збиралися на дивані, щоб поспілкуватися.

Похмілля у Вегасі

Це позитивна комедія, яка точно зможе підняти вам настрій. Перед власним весіллям Даг організовує парубоцьку вечірку і разом з компанією друзів відправляється до Лас-Вегасу.

Але після гучного гуляння та нічних пригод весілля опиняється під загрозою. Протягом усього фільму друзі намагаються відновити події попередньої ночі, а також знайти нареченого.

Достукатися до небес

Це пригодницька історія про двох смертельно хворих чоловіків, які опинилися в одній лікарняній палаті. Попри страшний діагноз, вони вирішили відправитися в останню подорож до моря та відчути справжній смак життя.

Сюжет фільму наповнений гумором, цікавими подіями та ноткою сентименталізму.

Привітання з Міжнародним днем друзів

У Міжнародний день друзів варто нагадати близьким людям про їхню значущість у вашому житті. Крім цього, не забудьте сказати друзям про те, що ви їх цінуєте.

Найкращі привітання з Днем друзів у гіфках – дивіться на Фактах ICTV.