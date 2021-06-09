День ангела Анастасії відзначають 9 червня. Це ім’я з давньогрецької мови означає повернення до життя.

Анастасія має цікаві риси характеру, які роблять цих дівчат яскравими, дивовижними та незабутніми.

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Дівчата з таким ім’ям підкорюють серця чоловіків, хоча з ними іноді буває непросто. Але на таких гарних, ніжних і розумних жінок неможливо довго ображатися.

Анастасії здатні дуже ретельно вивчати інформацію будь-якої складності. Вони завжди цікавляться чимось новим, добре вчаться і намагаються завжди розвивати свої навички.

Якщо у вашому оточенні є колега або подруга з таким ім’ям, то не забудьте привітати її з днем ангела. З такої нагоди Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання.

СМС-привітання з днем ангела Анастасії

Мила Настюшо, вітаю тебе від душі. Бажаю бути прекрасною завжди та найкращою в усьому, бажаю блискучих успіхів і доброї слави, бажаю оптимізму та віри в себе, бажаю щирої любові та безмежного щастя.

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Настю, Настенько, Анастасіє, у твій день ангела нехай тільки для тебе звучить весела пісня, нехай тільки тобі будуть присвячені добрі слова, нехай тільки тобою захоплюються всі навколо. Бажаю тобі завжди займати вигідні позиції в житті та ніколи не сходити з дистанції успіху.

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Анастасіє, нехай твої очі завжди іскряться ні з чим не зрівняним світлом щастя, немов смарагд на сонечку. Я бажаю тобі завжди красою дивувати, надихати та бути впевненою в кожному прийнятому тобою рішенні!

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Я вітаю тебе, прекрасна Анастасіє. Бажаю променистої та щасливої усмішки, вірної та взаємної любові, доброї надії, надзвичайної та вічної краси! Анастасіє, завжди залишайся такою дивовижною, досконалою і витонченою!

Привітання в листівках з днем ангела Анастасії

Церковні свята в червні 2021 року

Головним християнським святом в червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духу. Трійця у 2021 році випадає на 20 червня.

За день до цього не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота. Цей день всі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих.

Детальніше про церковні свята в червні 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.