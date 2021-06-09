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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День друзів 2021 – привітання у СМС

День друзів 2021 – привітання у СМС

Щороку 9 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день друзів. Це чудова нагода для того, щоб зібратися компанією, згадати спільні моменти життя та вкотре нагадати друзям про  свою любов.

У сучасному світі досить не просто знайти людину, яка готова допомогти у скрутній ситуації та підтримати. Тому варто цінувати своїх справжніх друзів.

Найкращі привітання із Днем друзів 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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Хтось сказав, що друзі – це родичі, яких ми собі вибираємо самі. Ти й справді для мене не просто друг, а й рідна людина. Я хочу побажати тобі залишатися таким же розуміючим, добрим та натхненним. Нехай у твоєму житті буде побільше везіння. А якщо знадобитися допомога – пам’ятай, що в тебе є на кого покластися. Вітаю із Днем друзів!

***

Я покластися на тебе у всьому можу завжди,
Ти мені нагадаєш, якщо щось забуваю,
З тобою ми дружимо вже багато років,
Я з днем друзів тебе вітаю!

***

Мені не потрібні слова, щоб сказати про те, які ми близькі. Але я кажу зараз, і буду говорити тобі завжди про те, що тонкі нитки, які зв’язали наші долі, міцніші за кохання та надійніші за щастя. Вітаю тебе з всесвітнім днем друзів і бажаю, щоб наша дружба, як хороше вино, ставала з роками тільки міцніше!

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З днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.

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Вітаю тебе із Днем друга! Колись Авраам Лінкольн сказав: Краща частина нашого життя складається з друзів. Дійсно, ти, мій друг, найкраще що є у моєму житті. Я пишаюся нашою дружбою і бажаю нам обом берегти та цінувати її.

Календар свят на червень 2021

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Календар свят на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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