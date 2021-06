Щорічна шоу-виставка відеоігор E3 2021 пройде з 12 до 15 червня виключно в онлайн-режимі. Таке рішення ухвалили через те, що й досі триває пандемія коронавірусу.

Та після запуску нового покоління консолей є сподівання, що навіть онлайн-презентації будуть сповнені великих та неочікуваних анонсів.

Після хаотичного 2020-го до нас знову повертається подія, яка давно стала певним святом для шанувальників відеоігор зі всіх куточків світу.

Факти ICTV публікують розклад трансляцій на E3 2021 та наші очікування від них.

Розклад E3 2021

Старт онлайн-трансляцій на E3 2021 запланований на 12 червня. Відкриють його Guerrilla Collective, і відбудеться це навіть до початку так званої трансляції перед шоу.

Закриватиме виставку 15 червня церемонія вручення нагород, на якій назвуть найпопулярніші та найочікуваніші проекти.

Нині розклад E3 2021 виглядає наступним чином:

12 червня

Guerrilla Collective – 18.00 (за Києвом);

Ubisoft Forward – 22.00;

Devolver Digital show – 23.30.

13 червня

Gearbox Entertainment – 00.00;

Microsoft’s Xbox та Bethesda Games Showcase – 20.00;

Square Enix Presents – 22.15.

14 червня

Warner Bros. – 00.00;

PC Gaming Show – 00.30;

The Future Games Show – 2.00;

Take-Two Interactive – 18.15.

15 червня

Capcom – 00.30;

Nintendo E3 2021 Showcase – 19.00.

Ранній старт

10 червня, ще до початку основного шоу, пройде Summer Game Fest від Джеффа Кілі. Шоумен вже запевнив усіх, що за масштабами це буде не менше, аніж The Game Awards.

Це означає, що навіть перед E3 2021 нас порадують низкою цікавих анонсів.

Інсайдери очікують, що гравцям нарешті покажуть геймплей Elden Ring від ветеранів відеоігрової індустрії FromSoftware (Dark Souls, BloodBorne, Sekiro).

Серед партнерів трансляції варто відзначити PlayStation, Blizzard, Epic Games, Electronic Arts, Activision та 2K. Цілком імовірно, що Summer Game Fest замінить презентацію від Sony, на якій тривалий час, окрім ексклюзивних проектів, анонсували відеоігри багатьох сторонніх розробників.

Відомо, що на Summer Game Fest представлять відеогру за франшизою Evil Dead, а також відеогру від Gearbox та 2K. Багато хто вважає, що це буде нова частина у серії Borderlands, про яку вже давно ходять чутки.

Проте це – не єдиний сюрприз для гравців. 9 червня презентують нову частину серії Battlefield. Інсайдери давно розповідають, що вона вразить своїми масштабами, навіть за стандартами серії.

Вже після завершення E3 2021 – 22 липня – Electronic Arts проведе свою трансляцію під назвою EA Play, на якій можна очікувати анонсів нових спортивних симуляторів, а також новинки її студій.

Є сподівання, що ми нарешті побачимо новий проект від Respawn Entеrtainmet та дізнаємося подробиці про нові Mass Effect і Dragon Age.

Ставка на фаворитів

Якщо говорити про ті трансляції, які відомі на сьогодні, то тут хочеться робити ставки на великі та яскраві анонси. Нещодавно Ubisoft оголосила, що збирається робити акцент на умовно безкоштовних проектах, водночас займаючись розробкою продовження своїх великих серій.

Можна очікувати на анонс Rainbow Six Extraction – спін-офу серії, який зосередиться на протистоянні гравців із зараженими створіннями, які чимось нагадують зомбі. Показ відеогри вже підтвердили в рамках Ubisoft Forward.

Очікується, що Rainbow Six Extraction стане першою спробою Ubisoft зі створення умовно безкоштовного проекту та запровадження крос-плею між усіма платформами, на яких вона вийде.

Також хочеться вірити, що ми нарешті дізнаємося дату виходу Beyond Good & Evil 2, яка вже кілька років перебуває в розробці.

А от на флагманські проекти компанії на кшталт Assassin’s Creed та Watch Dogs очікувати не варто, адже лише наприкінці минулого року випустили відеоігри з цих серій.

Спільна презентація Microsoft та Bethesda має бути щонайменше запальною. Навряд чи новопридбана студія вже розпочала роботу над ексклюзивними проектами для Xbox, проте вона може показати перший геймплей Starfield. Дехто навіть вважає, що це стане першим консольним ексклюзивом Xbox Series X/S.

Та основне завдання для Microsoft сьогодні – показати якомога більше ексклюзивних проектів. Тому на них і варто зосередитися компанії.

Найімовірніше, нам покажуть новий геймплей і дату виходу Halo Infinite, яка мала стати однією з перших відеоігор на платформі нового покоління від Microsoft.

Українські ж фанати чекають будь-якої інформації щодо S.T.A.L.K.E.R. 2, який буде щонайменше тимчасовим ексклюзивом для Xbox Series X/S.

Також в запасі у Microsoft є Senua’s Saga: Hellblade II, яка розробляється на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Презентація Square Enix також має бути не зі слабких. Нині до бренду Final Fantasy прикута неабияка увага. Незабаром на PlayStation 5 виходить оновлена версія Final Fantasy VII Remake, тому багато хто очікує хоч невеличкого тизеру другої частини римейку.

Крім того, компанія може більше розповісти про Final Fantasy XVI, яка має стати тимчасовим ексклюзивом на PlayStation 5.

Від Capcom не варто очікувати значної кількості анонсів. Найімовірніше, компанія зосередиться на демонстрації оновлень для Monster Hunter Rise та Resident Evil Village, який має отримати режим для гри у мережі.

Водночас, можна сподіватися на нові трейлери до вже анонсованих відеоігор, наприклад, The Great Ace Attorney Chronicles.

А от від Nintendo цього року важко сказати, чого очікувати. Компанія завжди намагається здивувати гравців своїми анонсами.

Звичайно, найбільшу увагу приділятимуть ексклюзивам. Якщо коротко, то є значні сподівання на нову інформацію про другу частину Legend of Zelda Breath of The Wild або ми нарешті дізнаємося про дату виходу Bayonetta 3.

Та інші анонси важко передбачити. За бажанням, Nintendo можуть показати й нову частину серії Mario, особливо з огляду на той факт, що Super Mario Odyssey вийшла майже чотири роки тому.

Один з відомих інсайдерів також пише про те, що компанія покаже Mario + Rabbids 2 – продовження тактичної гри, в якій Маріо та інші жителі Грибного королівства протистоять скаженим кролям.

Знову без PlayStation

PlayStation взяла за традицію пропускати презентацію на E3 з 2019 року. Таке рішення ухвалили заради того, щоб зосереджуватися на відеоіграх, які невдовзі з’являться у продажу, замість того, щоб роками розповідати про одні й ті самі проекти.

Однак нині інсайдери говорять про те, що PlayStation може підготувати свою презентацію, хоч і поза рамками E3 2021.

За однією інформацією, компанія зосередиться на Horizon Forbiden West та назве її дату виходу, а також на PSVR2. Інші ж говорять про те, що Sony нарешті розповість про нову частину серії God of War, яка нині носить підзаголовок Ragnarok, проте досі не має офіційної назви.

Хочеться вірити, що PlayStation не пропустить найбільшу подію в індустрії відеоігор і покаже щось, чим зможе порадувати фанатів у всьому світі.

Загалом, ми очікуємо на досить цікавий E3. Так, компаніям і досі доводиться працювати в умовах пандемії, але розробка відеоігор не стоїть на місці.

Попри десятки перенесених релізів, в індустрію нарешті має прийти більш-менш стабільний період. А для гравців це означатиме більше анонсів на E3 2021 та наступних років, більше відеоігор для очікування і гри в них.

Відео: Thegameawards