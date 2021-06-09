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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Міжнародний день друзів: найкращі привітання в листівках

Міжнародний день друзів: найкращі привітання в листівках

9 червня відзначається Міжнародний день друзів. Це одне з головних свят серед друзів, яке відзначається в більшості країн.

У це свято прийнято влаштовувати гучні вечірки і збиратися з друзями. 9 червня згадують незабутні і яскраві моменти дружби, і кажуть, наскільки цінна дружба для кожного.

У цей день потрібно привітати близьку людину з Міжнародним днем друзів і нагадати, наскільки він важливий у вашому житті.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках з Міжнародним днем друзів.

Международный день друзей

Международный день друзей

Международный день друзей

Международный день друзей

Международный день друзей

Церковний календар

У червні 2021 року відзначатимуть головне християнське свято День Святої Трійці. Воно випадає на 20 червня.

За день до цього буде Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих.

Детальний церковний календар на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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