9 червня відзначається Міжнародний день друзів. Це одне з головних свят серед друзів, яке відзначається в більшості країн.

У це свято прийнято влаштовувати гучні вечірки і збиратися з друзями. 9 червня згадують незабутні і яскраві моменти дружби, і кажуть, наскільки цінна дружба для кожного.

У цей день потрібно привітати близьку людину з Міжнародним днем друзів і нагадати, наскільки він важливий у вашому житті.

Читайте Привітання з Міжнародним днем друзів у гіфках

Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках з Міжнародним днем друзів.

Церковний календар

У червні 2021 року відзначатимуть головне християнське свято День Святої Трійці. Воно випадає на 20 червня.

За день до цього буде Троїцька поминальна субота. Цей день усі православні віряни присвячують молитвам за померлих близьких, родичів і знайомих.

Детальний церковний календар на червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.