Компанія Electronic Arts представила Battlefield 2042 – нову частину в популярній серії багатокористувацьких шутерів. З трансляцією перед трейлером, можна зробити висновок, що в центрі історії опиниться конфлікт між США та Росією.

Подробиць про проект поки малувато. З побаченого можна зробити висновок, що баталії стануть ще більш масштабними та запеклими.

Крім того, у бій підуть роботи, на кшталт тих, яких активно просуває Boston Dynamics, але переоснащених під участь у бойових діях.

Можна припустити, що ключову роль в новій частині гратимуть і погодні умови, які будуть здатні в мить змінити ситуацію на карті. Загалом, карти стануть ще більш інтерактивними і кожен матч розповідатиме певну історію.

Перший геймплей покажуть 13 червня. Але з того, що самі розробники називають Battlefield 2042 новим поколінням серії, не варто очікувати, що її потягнуть старі ПК або консолі восьмого покоління.

Крім того, у Steam вже з’явилася сторінка гри. Датою її виходу значиться 22 жовтня 2021 року, проте доведеться ще трохи зачекати, щоб ця інформація підтвердилася.

E3 2021

Анонс від Electronic Arts – далеко не остання подія цього тижня. 10 червня пройде Summer Game Fest, на якому обіцяють показати новинок з індустрії відеоігор.

А з 12 до 15 червня щоденно відбуватимуться презентації в рамках виставки E3 2021, яка вже давно вважається таким собі святом для гравців з усього світу.

Фото: Steam

Відео: Battlefield