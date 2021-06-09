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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Привітання з Міжнародним днем друзів у гіфках

Привітання з Міжнародним днем друзів у гіфках

Щорічно, 9 червня, в світі відзначають Міжнародний день друзів. У цей день потрібно нагадувати своїм друзям про їхню значущість у вашому житті та говорити про те, наскільки ви їх цінуєте.

Факти ICTV підготували привітання з Днем друзів в гіфках, щоб ви могли потішити своїх близьких людей яскравою та гарною картинкою з анімацією.

Привітання з Днем друзів 2021 у гіфках

Календар свят на червень 2021

У червні українці відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України та одне релігійне – Трійця.

Також у першому місяці літа безліч неофіційних свят, наприклад, 14 червня – Всесвітній день донора, 25 червня — День митної служби України, а 27 червня — День молоді. Повний календар свят на Червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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