Щорічно, 9 червня, в світі відзначають Міжнародний день друзів. У цей день потрібно нагадувати своїм друзям про їхню значущість у вашому житті та говорити про те, наскільки ви їх цінуєте.

Факти ICTV підготували привітання з Днем друзів в гіфках, щоб ви могли потішити своїх близьких людей яскравою та гарною картинкою з анімацією.

Привітання з Днем друзів 2021 у гіфках

Календар свят на червень 2021

У червні українці відзначатимуть одне державне свято – День Конституції України та одне релігійне – Трійця.

Також у першому місяці літа безліч неофіційних свят, наприклад, 14 червня – Всесвітній день донора, 25 червня — День митної служби України, а 27 червня — День молоді. Повний календар свят на Червень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.