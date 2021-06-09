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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Вознесіння Господнє 2021: що не можна робити в це свято

Вознесіння Господнє

10 червня православні християни відзначають світле Вознесіння Господнє 2021. Це свято завжди припадає на 40-й день після Воскресіння Ісуса Христа.

Які заборони існують на Вознесіння Господнє та що не можна робити в цей день – читайте на Фактах ICTV.

Свято Вознесіння недарма має таку назву. Вважається, що у цей день син Божий Ісус Христос закінчив своє життя на Землі і повернувся на небо.

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Що не можна робити на Вознесіння Господнє

  • Вступати в конфлікти, провокувати сварки, грубіянити, кричати і поширювати негатив

Краще у цей день налаштуватися на позитив і провести його у хорошому настрої.

  • Виконувати фізичну роботу, яку можна відкласти або перенести на інший день

Оскільки це будній день, українці підуть на роботу і виконуватимуть свої професійні обов’язки. Ця робота дозволена. А ось від додаткової праці – копання на городі, у саду, прибирання, ремонту, перестановки – потрібно відмовитися. Цю роботу завжди можна зробити у інший день.

  • Смітити і плювати під ноги

Ці звички – ознака поганого тону і невихованості в будь-який день. А в світле Вознесіння вони вважаються великим гріхом. Є думка, що якщо кинути сміття або плюнути, то можна потрапити в Сина Божого, адже це його останній день на землі.

  • Одружуватися

Хоч церемонії одруження і вінчання не несуть негативу, але краще відкласти їх на інший день.

Скільки вихідних на Трійцю

У 2021 році Трійця припадає на 20 червня – це 50-й день після Світлого Воскресіння Ісуса Христа. Трійцю святкують три дні.

20 червня-державне свято. Згідно з постановою українського уряду, якщо таке свято випадає в неділю, наступний день буде також вихідним. Скільки вихідних на Трійцю 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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