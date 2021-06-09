Вознесіння Господнє – це одне з найголовніших свят у церковному календарі. Тому християни ставляться дуже відповідально до цього дня, дотримуючись всіх традицій.

Вознесіння Господнє завжди відзначається на 40-й день після Великодня, у четвер. У 2021 році свято припадає на 10 червня.

Історія свята Вознесіння Господнє

Вознесіння присвячене одній з важливих євангельських подій – сходження Ісуса до престолу Всевишнього і припинення його земного шляху. Це свято символізує перемогу над смертю.

Христос воскрес із мертвих і протягом 40 днів приходив до апостолів. На 40 день він зібрав своїх послідовників на горі Елеон (Віфанія), благословив усіх і вознісся на небеса, тим самим завершивши земне буття.

Що потрібно робити в цей день

Традиційно в цей день люди йдуть до церкви і слухають присвячену Вознесінню частину Євангелія. Потім всі повертаються додому і сім’єю збираються за святковим столом, щоб вшанувати Ісуса Христа.

Після вечері одну тарілку залишають пустою. За повір’ями, у ніч на п’ятницю до людей приходять духи родичів і пригощаються наїдками.

У цей день заведено поминати покійних і більше часу приділяти добрим справам і благодійності.

А щоб поліпшити атмосферу в будинку потрібно прикрашати житло найрізноманітнішими травами.

Що не можна робити у Вознесіння Господнє

Свято Вознесіння недарма має таку назву. Вважається, що у цей день син Божий Ісус Христос закінчив своє життя на Землі і повернувся на небо.

У цей день варто налаштуватися на позитив і провести його у хорошому настрої. Також краще не виконувати фізичну роботу, а перенести її на інший день.

Детальніше про те, що не можна робити у Вознесіння Господнє – читайте на Фактах ICTV.