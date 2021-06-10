Вознесіння Господнє у 2021 році святкують 10 червня.

Ця свято відзначають на 40 день після Великодня і ним завершується цикл весняних церковних святкувань.

Повна назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

Вважається, що після цього свята настає справжнє літо, а заморозків більше не буде.

У день Вознесіння Господнього, за православними традиціями, усі прохання будуть почуті, окрім бажань мати матеріальні блага.

Також цього дня не можна:

прибирати вдома;

виносити сміття;

сваритись.

У Вознесіння Господнє існують такі прикмети:

якщо у цей день іде дощ, рік буде неврожайним;

дощ йде три дні поспіль, збитки від неврожаю будуть невеликі;

почули у цей день тріщання сороки чи каркання ворони, вам пощастить;

якщо сплетений у це свято вінок з берези зів’яне до Трійці – заміж рано.

Також вірили, що знайдене яйце у Воскресіння Господнє їсти не можна. Потрібно прочитати над ним молитву та сховати на даху будинку, щоб воно охороняло дім та його мешканців від неприємностей.

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