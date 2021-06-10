Вознесіння Господнє у 2021 році святкують 10 червня.
Ця свято відзначають на 40 день після Великодня і ним завершується цикл весняних церковних святкувань.
Повна назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.
Вважається, що після цього свята настає справжнє літо, а заморозків більше не буде.
У день Вознесіння Господнього, за православними традиціями, усі прохання будуть почуті, окрім бажань мати матеріальні блага.
Також цього дня не можна:
- прибирати вдома;
- виносити сміття;
- сваритись.
У Вознесіння Господнє існують такі прикмети:
- якщо у цей день іде дощ, рік буде неврожайним;
- дощ йде три дні поспіль, збитки від неврожаю будуть невеликі;
- почули у цей день тріщання сороки чи каркання ворони, вам пощастить;
- якщо сплетений у це свято вінок з берези зів’яне до Трійці – заміж рано.
Також вірили, що знайдене яйце у Воскресіння Господнє їсти не можна. Потрібно прочитати над ним молитву та сховати на даху будинку, щоб воно охороняло дім та його мешканців від неприємностей.
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