Цього року на 10 червня випадає одне з найголовніших православних свят – Вознесіння Господнє. Це свято перехідне та відзначається на 40-й день після Великодня, який 2021 року припав на 2 травня.

Детальніше про інші свята, які відзначаються 10 червня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

10 червня яке сьогодні свято

В цей день святкується Всесвітній день морозива. Згідно з деякими джерелами, саме у цей день – 10 червня 1786 року холодний смаколик у США вперше потрапив у масовий продаж.

Офіційного статусу у свята немає, а всесвітнім воно стало через поступове визнання громадянами різних країн.

Крім того, в 2013 році засновано Всесвітній день модерну. Він встановлений з ініціативи угорського журналу Szecessziós Magazin, яку потім підтримали європейські рухи – бельгійський Réseau Art Nouveau Network та іспанський Art Nouveau European Route.

10 червня обрано не випадково – у цей день прийнято вшановувати пам’ять двох архітекторів епохи модерну: Едена Лехнера та Антоніо Гауді.

Прикмети на 10 червня

Якщо немає вітру – восени врожай буде багатим;

якщо вранці пішов дощ, а після нього надовго з’явилася веселка – до негоди;

якщо вранці бджоли залишилися у вуликах – буде дощ;

якщо над водою літає мошкара – рибалка буде вдалою;

якщо вранці випало багато роси – рік буде родючим;

якщо землю огорнув густий туман – в лісах буде багато грибів.

Що не можна робити 10 червня

Не можна говорити з незнайомцями – можна накликати біду на свою сім’ю;

не можна лаятися з близькими – нашкодиш врожаю;

не можна економити на рідних, інакше залишок літа проведеш у злиднях;

День ангела 10 червня

10 червня іменини святкують: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло.

Православний календар на червень 2021 року

У червні головним християнським святом буде День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа, яке в 2021 році припадає на 20 червня.

Крім того, 10 червня цього року відзначається Вознесіння Господнє, яке, як і Трійця, є перехідним святом і залежить від того, на коли випав Великдень.

Про те, які ще православні свята відзначаються в червні читайте в матеріалі Фактів ICTV.