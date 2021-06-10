На липень 2021 року припадають два з семи великих свят – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), що у народі має назву Івана Купала, і святих апостолів Петра і Павла, який відзначають 12 числа.
З останнім також пов’язано закінчення багатоденного Петрівського посту, який починається 28 червня.
Ще одна важлива дата – 28 липня. Цього дня відзначають чергову річницю хрещення Київської Русі-України князем Володимиром.
Православний календар на липень 2021 – список свят
- 1 липня – Боголюбської ікони Божої Матері
- 2 липня – апостола Іуди, брата Господнього
- 3 липня – святителя Міни, єпископа Полоцького, священномученика Мефодія, єпископа Патарського
- 4 липня – мученика Юліана Тарсійського
- 5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
- 6 липня – Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих
- 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі або Іванів день
- 8 липня – благовірних князя Петра і княгині Февронії
- 10 липня – преподобного Мартіна Туровського, праведної Іоанни мироносиці
- 11 липня – преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців, Ікони Божої Матері Троєручиця
- 12 липня – закінчення Петрівського посту, святих апостолів Петра і Павла, Касперівської ікони Божої Матері
- 13 липня – Собор славних і всехвальних 12 апостолів
- 14 липня – безсрібників Косми і Даміана
- 15 липня – покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
- 16 липня – перенесення мощей святителя Пилипа
- 18 липня – набуття мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького
- 19 липня – Собор Радонежських святих
- 20 липня – преподобного Фоми
- 21 липня – явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці
- 22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
- 24 липня – рівноапостольної княгині Ольги, Рудненської ікони Божої Матері
- 25 липня – Ікони Божої Матері Троєручиця
- 26 липня – Собор Архангела Гавриїла
- 27 липня – Преподобного Стефана Махрищського
- 28 липня – День хрещення Київської Русі-України, рівноапостольного великого князя Володимира
- 29 липня – блаженної сповідниці Матрони (Бєлякової)
- 30 липня – великомучениці Марини (Маргарити)
- 31 липня – Калузької ікони Божої Матері
Календар свят на липень 2021
У липні в Україні немає державних свят, а отже – і додаткових вихідних.
Водночас чимало професійних – податківців, бухгалтерів, металургів, працівників торгівлі, миротворців, рибалок.
Будуть і приємні дати для всіх українців. Наприклад, Дні поцілунку та дружби, а ще Дні родини та шоколаду.
Повний календар свят на липень 2021 – на Фактах ICTV.