На липень 2021 року припадають два з семи великих свят – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), що у народі має назву Івана Купала, і святих апостолів Петра і Павла, який відзначають 12 числа.

З останнім також пов’язано закінчення багатоденного Петрівського посту, який починається 28 червня.

Ще одна важлива дата – 28 липня. Цього дня відзначають чергову річницю хрещення Київської Русі-України князем Володимиром.

Православний календар на липень 2021 – список свят

1 липня – Боголюбської ікони Божої Матері

2 липня – апостола Іуди, брата Господнього

3 липня – святителя Міни, єпископа Полоцького, священномученика Мефодія, єпископа Патарського

4 липня – мученика Юліана Тарсійського

5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

6 липня – Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі або Іванів день

8 липня – благовірних князя Петра і княгині Февронії

10 липня – преподобного Мартіна Туровського, праведної Іоанни мироносиці

11 липня – преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців, Ікони Божої Матері Троєручиця

12 липня – закінчення Петрівського посту, святих апостолів Петра і Павла, Касперівської ікони Божої Матері

Касперівської ікони Божої Матері 13 липня – Собор славних і всехвальних 12 апостолів

14 липня – безсрібників Косми і Даміана

15 липня – покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

16 липня – перенесення мощей святителя Пилипа

18 липня – набуття мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького

19 липня – Собор Радонежських святих

20 липня – преподобного Фоми

21 липня – явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці

22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

24 липня – рівноапостольної княгині Ольги, Рудненської ікони Божої Матері

25 липня – Ікони Божої Матері Троєручиця

26 липня – Собор Архангела Гавриїла

27 липня – Преподобного Стефана Махрищського

28 липня – День хрещення Київської Русі-України , рівноапостольного великого князя Володимира

, рівноапостольного великого князя Володимира 29 липня – блаженної сповідниці Матрони (Бєлякової)

30 липня – великомучениці Марини (Маргарити)

31 липня – Калузької ікони Божої Матері

Календар свят на липень 2021

У липні в Україні немає державних свят, а отже – і додаткових вихідних.

Водночас чимало професійних – податківців, бухгалтерів, металургів, працівників торгівлі, миротворців, рибалок.

Будуть і приємні дати для всіх українців. Наприклад, Дні поцілунку та дружби, а ще Дні родини та шоколаду.

Повний календар свят на липень 2021 – на Фактах ICTV.