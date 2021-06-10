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Валентина Летяк |

Іванів день, апостолів Петра і Павла: церковний календар на липень 2021

івана купала

На липень 2021 року припадають два з семи великих свят – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), що у народі має назву Івана Купала, і святих апостолів Петра і Павла, який відзначають 12 числа.

З останнім також пов’язано закінчення багатоденного Петрівського посту, який починається 28 червня.

Ще одна важлива дата – 28 липня. Цього дня відзначають чергову річницю хрещення Київської Русі-України князем Володимиром.

Православний календар на липень 2021 – список свят

  • 1 липня – Боголюбської ікони Божої Матері
  • 2 липня – апостола Іуди, брата Господнього
  • 3 липня – святителя Міни, єпископа Полоцького, священномученика Мефодія, єпископа Патарського
  • 4 липня – мученика Юліана Тарсійського
  • 5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
  • 6 липня – Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих
  • 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі або Іванів день
  • 8 липня – благовірних князя Петра і княгині Февронії
  • 10 липня – преподобного Мартіна Туровського, праведної Іоанни мироносиці
  • 11 липня – преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців, Ікони Божої Матері Троєручиця
  • 12 липня – закінчення Петрівського посту, святих апостолів Петра і Павла, Касперівської ікони Божої Матері
  • 13 липня – Собор славних і всехвальних 12 апостолів
  • 14 липня – безсрібників Косми і Даміана
  • 15 липня – покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
  • 16 липня – перенесення мощей святителя Пилипа
  • 18 липня – набуття мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького
  • 19 липня – Собор Радонежських святих
  • 20 липня – преподобного Фоми
  • 21 липня – явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці
  • 22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
  • 24 липня – рівноапостольної княгині Ольги, Рудненської ікони Божої Матері
  • 25 липня – Ікони Божої Матері Троєручиця
  • 26 липня – Собор Архангела Гавриїла
  • 27 липня – Преподобного Стефана Махрищського
  • 28 липня – День хрещення Київської Русі-України, рівноапостольного великого князя Володимира
  • 29 липня – блаженної сповідниці Матрони (Бєлякової)
  • 30 липня – великомучениці Марини (Маргарити)
  • 31 липня – Калузької ікони Божої Матері
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Календар свят на липень 2021

У липні в Україні немає державних свят, а отже – і додаткових вихідних.

Водночас чимало професійних – податківців, бухгалтерів, металургів, працівників торгівлі, миротворців, рибалок.

Будуть і приємні дати для всіх українців. Наприклад, Дні поцілунку та дружби, а ще Дні родини та шоколаду.

Повний календар свят на липень 2021 – на Фактах ICTV.

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