Сьогодні, 10 червня, православні християни відзначають Вознесіння Господнє 2021. Свято щорічно припадає на 40-й день після Великодня, який цьогоріч був 2 травня.

Факти ICTV підготували привітання з Вознесінням Господнім у гіфках, щоб ви змогли привітати з цим світлим святом того, кого захочете.

Що не можна робити у Вознесіння Господнє

Свято Вознесіння не дарма має таку назву. Вважається, що саме в цей день Син Божий Ісус Христос закінчив своє життя на землі та повернувся на небеса.

Наприклад, у цей день не можна вступати в конфлікти, провокувати сварки, грубіянити, а також виконувати фізичну роботу, яку можна перенести на інший день. Детальніше про те, що не можна робити у Вознесіння Господнє – читайте на Фактах ICTV.