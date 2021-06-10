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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Як побачити сонячне затемнення – трансляція

Як побачити сонячне затемнення – трансляція

В Україні 10 червня можна буде спостерігати за першим у 2021 році кільцевим сонячним затемненням.

Сонячне затемнення називають кільцевим, бо Місяць не в змозі повністю перекрити світило, тому залишається ореол проміння.

Сонячне затемненням можна буде побачити о 13.26 за київським часом 10 червня. У Google користувачі часто шукають запит Як побачити сонячне затемнення. Відповідаємо – достатньо просто вийти на вулицю, адже його буде видно майже у всіх регіонах країни, за винятком Криму та частини регіонів на Півдні.

Саме для тих, хто не зможе спостерігати сонячне затемнення самостійно, Факти ICTV приготували онлайн-трансляцію.

Онлайн-трансляція кільцевого сонячного затемнення:

Сонячне затемнення – гороскоп

Кільцеве сонячне затемнення завершує літній сезон затемнень. Це період певного підбиття підсумків. Хоча на цьому не закінчуються затемнення на осі Близнюки – Стрілець. Тому представникам цих знаків поки не варто розслаблятися, оскільки останнє затемнення на цій осі очікується 4 грудня 2021 року.

Гороскоп на період кільцевого сонячного затемнення 10 червня 2021 року – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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