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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Яке свято 11 червня

календарь, календар, свято

На 11 червня припадає чимало цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 11 червня, а також прикмети та заборони на цей день.

11 червня в Україні народне свято –  Феодосії Колосятниці. У цей день не варто прибирати, шити, а також вирішувати важливі питання.

17-річна Феодосія постраждала за віру в Христа – її стратили. Через це у народі цей день вважали небезпечним і нещасливим, тому люди намагалися не виходити з дому без вагомої потреби.

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За православним церковним календарем, 11 червня – Псково-Печерської ікони Божої Матері Споручниця грішних, святителя Луки сповідника, архієпископа Сімферопольського.

Серед цікавих свят за кордоном 11 червня – у Європі День рожевого вина, а в Аргентині День сусідів.

Іменини 11 червня

Іменини 11 червня святкують: Олександр, Федот, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна і Марія.

Прикмети на 11 червня

  • Тепла погода в цей день віщує гарний урожай;
  • Сни у ніч на 11 червня можуть стати віщими;
  • Чутно спів пташок вранці – буде вдалий місяць.

Що не можна робити 11 червня

  • Прибирати;
  • Лаятися з рідними ;
  • Укладати важливі угоди;
  • Лінуватися;
  • Планувати серйозні справи.

Свята у червні

Перший місяць літа передбачає чимало важливих дат. У червні святкують День батька, Трійцю, День молоді, День Конституції України та інші.

Детальний календар свят на червень дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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