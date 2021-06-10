На 11 червня припадає чимало цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 11 червня, а також прикмети та заборони на цей день.
11 червня в Україні народне свято – Феодосії Колосятниці. У цей день не варто прибирати, шити, а також вирішувати важливі питання.
17-річна Феодосія постраждала за віру в Христа – її стратили. Через це у народі цей день вважали небезпечним і нещасливим, тому люди намагалися не виходити з дому без вагомої потреби.
За православним церковним календарем, 11 червня – Псково-Печерської ікони Божої Матері Споручниця грішних, святителя Луки сповідника, архієпископа Сімферопольського.
Серед цікавих свят за кордоном 11 червня – у Європі День рожевого вина, а в Аргентині День сусідів.
Іменини 11 червня
Іменини 11 червня святкують: Олександр, Федот, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна і Марія.
Прикмети на 11 червня
- Тепла погода в цей день віщує гарний урожай;
- Сни у ніч на 11 червня можуть стати віщими;
- Чутно спів пташок вранці – буде вдалий місяць.
Що не можна робити 11 червня
- Прибирати;
- Лаятися з рідними ;
- Укладати важливі угоди;
- Лінуватися;
- Планувати серйозні справи.
Свята у червні
Перший місяць літа передбачає чимало важливих дат. У червні святкують День батька, Трійцю, День молоді, День Конституції України та інші.
Детальний календар свят на червень дивіться у матеріалі Фактів ICTV.