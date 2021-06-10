Віряни 10 червня відзначають одне з 12 головних християнських свят – Вознесіння Господнє.

Це свято не має точної дати, бо воно залежить безпосередньо від Великодня. Вознесіння відзначається на 40-й день після Христового Воскресіння. Однак воно завжди припадає на четвер.

Свято ознаменує вознесіння Ісуса Христа на небо. Вознесіння сталося на 40-й день після воскресіння Ісуса. Він постав перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон. Він благословив їх та у плоті вознісся на небо. Потім до учнів Ісуса спустилися два ангели, які сповістили, що колись він повернеться на Землю, щоб судити живих і мертвих.

У цей день віряни відмовляють від тяжкої праці та приділяють увагу церкві та молитвам.

Також люди вітають один одного зі святом. Аби у вас була можливість привітати близьких, які нині не поряд, Факти ICTV створили привітання в картинках з Вознесінням Господнім.

Найкращі привітання з Вознесінням Господнім в картинках

Привітання з Вознесінням Господнім

З Вознесінням Господнім

Привітання з Вознесінням Господнім в картинках

Вознесіння Господнє – привітання в картинках

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