Один із провідних виробників комп’ютерних ігор у світі Electronic Arts (EA) повідомив, що вихідний код гри FIFA 21 вкрали хакери. Водночас у компанії заявили, що зламувачі не отримали доступу до даних про гравців.
У результаті котирування акції EA знизилися на 0,1% за підсумками основної сесії та на 0,8% на додаткових торгах.
– Ми розслідуємо нещодавній інцидент вторгнення в нашу мережу, коли вкрали обмежений обсяг вихідного коду гри та пов’язаних інструментів. Не було доступу до даних гравців, і у нас немає підстав вважати, що існує будь-який ризик для їх конфіденційності, – заявив офіційний представник компанії.
У рамках розслідування кримінальної справи EA зараз працює з експертами та правоохоронними органами.
EA є одним із найбільших світових розробників інтерактивного розважального ПЗ. До найвідоміших ігрових франшиз компанії належать FIFA, Madden NFL і The Sims.
Збірна України в FIFA
Раніше стало відомо, що національна збірна України з футболу офіційно з’явиться в ігровому симуляторі FIFA 2022.
Раніше збірна України в FIFA ніколи не була офіційно представлена в цьому симуляторі.
Вихід FIFA 22 очікується восени 2021 року.