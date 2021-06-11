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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Хакери вкрали вихідний код гри FIFA 2021 – Electronic Arts

хакери

Один із провідних виробників комп’ютерних ігор у світі Electronic Arts (EA) повідомив, що вихідний код гри FIFA 21 вкрали хакери. Водночас у компанії заявили, що зламувачі не отримали доступу до даних про гравців.

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У результаті котирування акції EA знизилися на 0,1% за підсумками основної сесії та на 0,8% на додаткових торгах. 

– Ми розслідуємо нещодавній інцидент вторгнення в нашу мережу, коли вкрали обмежений обсяг вихідного коду гри та пов’язаних інструментів. Не було доступу до даних гравців, і у нас немає підстав вважати, що існує будь-який ризик для їх конфіденційності, – заявив офіційний представник компанії. 

У рамках розслідування кримінальної справи EA зараз працює з експертами та правоохоронними органами.

EA є одним із найбільших світових розробників інтерактивного розважального ПЗ. До найвідоміших ігрових франшиз компанії належать FIFA, Madden NFL і The Sims.

Збірна України в FIFA

Раніше стало відомо, що національна збірна України з футболу офіційно з’явиться в ігровому симуляторі FIFA 2022.

Раніше збірна України в FIFA ніколи не була офіційно представлена в цьому симуляторі.

Вихід FIFA 22 очікується восени 2021 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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