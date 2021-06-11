У місячному календарі на червень 2021 року на людину та природу матимуть вплив різні події.

Негативними будуть дні, коли на небі буде молодий, повний Місяць, його перша чи остання чверть.

У цей час взаємодія Місяця та Сонця буде особливо посиленою.

Саме тому Факти ICTV підготували детальний місячний календар на червень 2021, який вкаже на сприятливі, нейтральні та негативні дні.

Фази Місяця в червні 2021 року

Третя чверть – 2 червня 2021 року,

Молодий Місяць– 10 червня 2021 року,

Перша чверть – 18 червня 2021 року,

Повний Місяць – 24 червня 2021 року.

Місячний астропрогноз на 1 червня

День для будь-якої активності. Особливо корисними будуть фізичні вправи. Якщо погода сприятиме, можна позасмагати й покупатися. Якщо ви давно планували поїздку чи подорож, то зробити це краще саме в 21-й місячний день.

Місячний астропрогноз на 2 червня

22-й місячний день чудово підходить для роздумів та переосмислення. Це ідеальний час для аналізу свого життєвого досвіду та планів на майбутнє. Зустрічі з партнерами та колегами будуть особливо продуктивними.

Місячний астропрогноз на 3 червня

Цього дня варто бути обачними та не братись за нові справи. Неочікувано може з’явитись заздрість та ревнощі з боку колег та партнерів. Не виключено, що знайдеться хтось, кому захочеться вам дошкулити.

Місячний астропрогноз на 4 червня

Нейтральний і досить пасивний день. Нові справи краще хай зачекають до інших часів. Зосередитись краще вже на розпочатих справах. Під час спілкування з іншими людьми варто не провокувати конфлікти.

24-й день – ідеальний для планування вагітності, лікування чи профілактики здоров’я.

Місячний астропрогноз на 5 червня

25-й місячний день буде вдалим для торгівлі, судових справ, переїзду або відряджень.

Буде чудово, якщо ви зможете виспатися, відпочити та займатись спокійними справам. Корисною буде концентрація на питаннях духовності.

Можливе загострення хронічних хвороб.

Місячний астропрогноз на 6 червня

Складний та критичний день. Варто взагалі утриматися від активних дій, щоб зберегти життєві сили.

Присвятіть день посту, звільніться від непотрібних контактів.

Місячний астропрогноз на 7 червня

Найкраще присвятити час вирішенню давніх проблем. Саме в цей день вам вдасться побачити ситуацію під іншим кутом та звернути увагу на речі, яких не помічали раніше.

Спілкування з людьми похилого віку буде особливо корисним – засвоїте чимало життєвої мудрості.

Місячний астропрогноз на 8 червня

Сприятливий день для будь-яких справ – від купівлі нового автомобіля до ремонту квартири.

Можуть з’явитись незначні проблеми зі здоров’ям.

Партнери дадуть поради, які вбережуть від неприємностей.

Місячний астропрогноз на 9 червня

Досить несприятливий день. Очікується зниження життєвого тонусу організму, прояв хронічних хвороб. Висока ймовірність депресивного стану та травмувань.

Краще вирішувати тільки найнеобхідніші питання й намагатись зосередитись на позитивних думках.

Місячний астропрогноз на 10 червня

День підбиття підсумків та завершення справ. Будь-які починання й нові проекти слід перенести на більш сприятливий час.

Краще присвятити час спілкуванню з близькими родичами чи старими партнерами, які можуть дати слушну пораду та підтримати.

Корисним буде покаятися в минулих гріхах та пробачити кривдників.

Місячний астропрогноз на 11 червня

Ідеальний час для початку тренувань, лікувального голодування або дієти.

Будь-які починання додадуть енергії та сил. Реалізувати їх буде простіше, якщо не відчуватимете злості та скупості.

Місячний астропрогноз на 12 червня

День боротьби, агресивності й загострення конфліктів навіть між близькими людьми.

Щоб не псувати настрій ні собі, ні оточенню, бажано стримувати негативні емоції. Допоможуть у цьому фізичні вправи.

Місячний астропрогноз на 13 червня

День хороший для активних контактів і торгових операцій.

Варто утриматися від поверхневих суджень, щоб не вдатися до необґрунтованого ризику.

Місячний астропрогноз на 14 червня

Нехтування власними принципами й борговими зобов’язаннями, нерішучість та сумніви можуть істотно змінити ваші плани й перекреслити всі починання.

Намагайтеся уникнути негативних впливів ззовні. Особливу увагу зверніть на те, що сьогодні споживатимете.

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Місячний астропрогноз на 15 червня

Один із найсприятливіших днів. У багатьох людей в цей день з’являється дар передбачення, загострюється інтуїція та відкриваються різні здібності.

Легко налагоджуються контакти. Ідеальний час для романтичних побачень.

Місячний астропрогноз на 16 червня

Дуже плідний період для робочих справ. Однак сприятимуть успіху висока самоорганізованість, уважність та відповідальність.

Є високі шанси, що ваші ідеї підтримають родичі та близькі люди.

Місячний астропрогноз на 17 червня

Сприятливий час для будь-якої вдумливої та серйозної роботи.

Успішними будуть будь-які банківські та операції з нерухомістю.

Чудовий день для навчання, підвищення кваліфікації та самовдосконалення.

Місячний астропрогноз на 18 червня

Досить складний час для спілкування з колегами та партнерами. Чимало сил і часу доведеться витратити на старі незавершені справи.

День вдалий для подорожей, відряджень, переїзду на нове місце.

До нових справ у цей час варто серйозно підготуватися.

Місячний астропрогноз на 19 червня

Критичний день. Потрібно бути готовим до боротьби з обманом та ілюзіями. Не слід демонструвати негативне ставлення до людей, що оточують. Загострення конфлікту й конфронтація користі не додасть.

Краще зосередитись на продовженні розпочатих справ.

Місячний астропрогноз на 20 червня

Сприятливий час для творчості, любові та духовних пошуків.

Вдаватимуться всі справи. Неприємні події якщо й трапляться, що малоймовірно, то не завдадуть особливої шкоди.

Місячний астропрогноз на 21 червня

Один із найбільш позитивних та енергетично потужних днів місячного календаря. Втілення будь-яких планів і задумів матиме бажані результати з найменшими витратами сил з Вашого боку.

Можна сміливо вирушати в довгу подорож.

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Місячний астропрогноз на 22 червня

Не особливо сприятливий день для любовних та інших міжособистісних відносин через високу ймовірність конфліктів і розбіжностей.

День краще присвятити благодійності, допомозі ближнім тощо.

Місячний астропрогноз на 23 червня

День самоаналізу. Якщо вдасться побачити свої помилки та засвоїти урок, то можна неабияк зміцнити своє становище в очах людей.

Очікується сплеск творчої енергії та активності.

Місячний астропрогноз на 24 червня

Найбільш сприятливий день для важливих починань. Сьогодні всі ваші пропозиції почують та врахують, але варто ретельно все обміркувати.

Хороший час для зміцнення родинних зв’язків.

Місячний астропрогноз на 25 червня

День спокус. Події залежатимуть від вашого вибору та реакцій.

Існує ймовірність погіршення відносин із людьми, які поряд.

Місячний астропрогноз на 26 червня

Досить гармонійний день. Надлишок сил краще спрямувати в творчість чи для занять спортом, щоб енергія не вилилася в агресивні дії.

Місячний астропрогноз на 27 червня

День відчуття радості від буття та внутрішньої свободи.

Ідеальний час для укладення шлюбу, боротьби з комплексами тощо.

Місячний астропрогноз на 28 червня

Досить несприятливий день. Можуть виникнути несподівані проблеми, для вирішення яких знадобиться максимальна розсудливість і стриманість.

Місячний астропрогноз на 29 червня

Критичний день. Краще залишатися вдома й не відвідувати людних місць.

У цей час краще позбавитись ілюзій, брехні, гордині та его.

Дуже несприятливий день для укладення шлюбу чи партнерських угод.

Місячний астропрогноз на 30 червня

Ідеальний день для очищення й тренування сили духу, прозріння. День кармічних відплат.

Бажано усамітнитися, оскільки перебування в колективі загрожує виникненню конфліктних ситуацій.

Повний місяць у травні 2021

26 травня близько 21.00 українці зможуть спостерігати повний місяць.

Астрологи радять у цей період утриматися від операцій, пов’язаних з землею та будівництвом.

Також повний місяць у травні 2021 року може негативно вплинути на здоров’я і красу, тому від зміни зовнішності краще відмовитися.

Детальніше про те, чого слід остерігатися під час повного місяця в травні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.